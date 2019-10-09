Akıncı Üssü davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 kişinin yargılandığı davanın görülmesine, savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, darbe girişiminin yaşandığı dönemde Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı olan sanık eski tümgeneral Suat Murat Semiz savunma yaptı.

Görev yerinin Eskişehir olduğunu, ancak darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da Korgeneral Mehmet Şanver'in kızının düğününe katılmak üzere eşi, kızı, damadı ve torunuyla İstanbul'a özel aracıyla gittiğini anlatan Semiz, darbe girişiminin başladığı saatlerde de düğünde bulunduğunu ifade etti.

"Ben bu kalkışmanın hiçbir şekilde içinde olmadım. Karşısında oldum." diyen Semiz, bilinen tüm terör örgütlerine karşı fikren ve fiziken mücadele ettiğini, devletine, milletine, bayrağına, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı olarak görev yaptığını söyledi.