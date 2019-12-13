Akıncı Üssü davası

Akşam saatlerinde koruma ekibindeki diğer personel ile Moda Deniz Kulübü'ne gittiklerini anlatan Turgay, kendilerine verilen görevin "komutanı korumak" olduğunu, buradan Ünal'ı aldıktan sonra Akıncı Üssü'ne geçtiklerini dile getirdi.

Ünal'ın derdest edilmediği iddiasında bulunan Turgay, kamera kayıtlarında Ünal'ın Akıncı Üssü'nde rahatça dolaştığının anlaşıldığını beyan etti.

Darbe girişiminden sonra 2 hafta daha görevine devam ettiğini belirten Turgay, derdest ettiği iddia edilen komutanların kendisini kuvvet karargahında görmesine rağmen şikayetçi olmadıklarını, bunun suçsuz olduğunun kanıtı olduğunu öne sürdü.

Sanık Turgay, Akıncı Üssü'ne kendi isteğiyle gitmediğini, buradaki eylemlerden sorumlu tutulamayacağını ve suç işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Mustafa Balcı ise devlet büyüklerinin 15 Temmuz'da neler yaşandığını bildiklerini ileri sürerek, savunma yapmayacağını dile getirdi.

Davanın görülmesine, haftaya devam edilecek.

