HABER

Akıncı Üssü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 15:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada, Moda Deniz Kulübü'nde generalleri derdest ettiği belirtilen sanıkların savunmaları alındı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davanın görülmesine, esasa ilişkin savunmalarla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkında savunma yapan eski astsubay Mustafa Turgay, 15 Temmuz öncesi Hava Kuvvetleri Komutanlığında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal'ın koruma ekibinde görev aldığını dile getirdi.

Olay gününün tamamını Ünal'ın eşinin yanında İstanbul'da geçirdiğini belirten Turgay, Ünal'ın eşinin Moda Deniz Kulübündeki düğüne katılmaktan, düğüne kısa bir süre kalmışken vazgeçtiğini iddia etti.

Akşam saatlerinde koruma ekibindeki diğer personel ile Moda Deniz Kulübü'ne gittiklerini anlatan Turgay, kendilerine verilen görevin "komutanı korumak" olduğunu, buradan Ünal'ı aldıktan sonra Akıncı Üssü'ne geçtiklerini dile getirdi.

Ünal'ın derdest edilmediği iddiasında bulunan Turgay, kamera kayıtlarında Ünal'ın Akıncı Üssü'nde rahatça dolaştığının anlaşıldığını beyan etti.

Darbe girişiminden sonra 2 hafta daha görevine devam ettiğini belirten Turgay, derdest ettiği iddia edilen komutanların kendisini kuvvet karargahında görmesine rağmen şikayetçi olmadıklarını, bunun suçsuz olduğunun kanıtı olduğunu öne sürdü.

Sanık Turgay, Akıncı Üssü'ne kendi isteğiyle gitmediğini, buradaki eylemlerden sorumlu tutulamayacağını ve suç işlemediğini savunarak, beraat talebinde bulundu.

Sanık eski astsubay Mustafa Balcı ise devlet büyüklerinin 15 Temmuz'da neler yaşandığını bildiklerini ileri sürerek, savunma yapmayacağını dile getirdi.

Davanın görülmesine, haftaya devam edilecek.

PARTNER Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı! Aşık olduğu adamı görünce hayatının şokunu yaşadı!
Asırlık çınarın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisiAsırlık çınarın Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi
Van’da ‘Adli Görüşme Odası’ açıldıVan’da ‘Adli Görüşme Odası’ açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akıncı Üssü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Muhammed Dahlan kırmızı listeye alındı!

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıkladı! 4 tapu belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Büyükelçiliği önünde 'Ermeni karar' protestosu

ABD Büyükelçiliği önünde 'Ermeni karar' protestosu

Tevfik Göksu'dan falaş bütçe açıklaması: Hayal kırıklığı var, halk yok

Tevfik Göksu'dan falaş açıklama: Hayal kırıklığı...

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Türkiye'den ABD Senatosu'nun skandal kararına peş peşe tepkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan aile dostunun cenaze namazına katıldı

Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte terör tünelleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.