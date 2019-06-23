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Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 15:52 | Son Güncelleme

Batman’da piknik yapmak için Batman Çayı’na giden 3 kardeş, akıntıya kapılan karpuzu yakalamak için suya girdi.

Batman’da piknik yapmak için Batman Çayı’na giden 3 kardeş, akıntıya kapılan karpuzu yakalamak için suya girdi. Akıntıya kapılan 3 kardeşten 2’si suda kayboldu.
Edinilen bilgilere göre, olay Güneykent Mahallesi’nde bulunan Güney çevreyolu üzerindeki köprü yakınlarında meydana geldi. Batman Çayı kenarına gelen Serhat, Sinan ve Ferhat Şanlı isimli üç kardeş, piknik yapmak ve serinlemek istedi. Yanlarında getirdikleri karpuzu soğutmak için suya koyan 3 kardeş, karpuzun suya kapıldığını görünce geri almak istedi. Sinan Şanlı (13) suya giren karpuzu almak isterken akıntıya kapılınca ikiz ağabeyleri Serhat ve Ferhat Şanlı (19) peşinden suya atladı. İkizi ve kardeşinin akıntıda kaybolduğunu gören ve kendisi de boğulmak üzere olan Ferhat Şanlı, olay yerine yakın bir çoban tarafından kurtarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Suda kaybolan kardeşlerin bulunması için Bitlis’ten bölgeye su altı arama ekipleri de istendi.

Karpuzu almak isterken suda kayboldular
Güneykent Mahallesi Muhtarı Deniz Demir, çocukların piknik yapmak istedikleri sırada yanlarında getirdikleri karpuzu soğusun diye suya koyduklarını söyledi. Muhtar Demir, "Karpuz suya kapılınca Sinan Şanlı karpuzu almaya gidiyor. Suda biraz kirli, Sinan suya kapılınca Serhat da suya atlıyor. Diğer kardeşleri de atlıyor. Birisi kurtarılıyor, Sinan ve Serhat Şanlı kayboluyor" dedi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu

Akıntıya kapılan karpuzun peşinden giden iki kardeş suda kayboldu
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