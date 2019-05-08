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Akit TV sunucusuna hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeler nedeniyle yargılanan sunucu Ahmet Keser, 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Küçükçekmece 4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet Keser'in avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin davaya konu sözlerinin atılı suçun unsurlarını oluşturmadığını belirtti. Müvekkilinin sözlerinin şiddete çağrı olmadığını, aksine sivillerin öldürüldüğüne ilişkin bir yalanın mantıksızlığı ve haksızlığını ortaya koyduğunu savunan sanık avukatı, ceza kanunun aradığı açık ve yakın tehlike şartının oluşmadığını dile getirdi.

Toplumsal gruplara yönelik tahrikin söz konusu olmadığını belirten sanık avukatı, şunları kaydetti:

"Aradan geçen bunca zaman, müvekkilin kastının kin ve düşmanlığa tahrik olmadığının canlı şahididir. Toplum içinde, bu sözler nedeniyle kaygı duyan kesim olmadığı gibi şiddeti çağrıştıran herhangi bir eyleme de rastlanmamıştır. Müvekkilin eyleminin, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında kaldığı mütalaa olunarak beraatine karar verilmesini talep ediyoruz."

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Keser'i "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Suç basın yoluyla işlediği gerekçesiyle cezayı yarı orada arttırarak 1 yıl 6 ay hapse çıkaran mahkeme, duruşmalara katılmasını lehe hüküm sayarak sanığın cezasını 1 yıl 3 aya düşürdü. Sanık Keser'in cezası ertelenmedi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Ahmet Keser'in Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında kullandığı ifadeleri üzerine, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı ile eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in suç duyurusunda bulunduğu belirtiliyordu.

Sanığın ifadelerinin halk arasında kin ve nefret oluşmasına sebebiyet verebileceği ve halkı galeyana getirebileceği aktarılan iddianamede, söz konusu programda sarf edilen sözlerle düşünce açıklama, bilgi verme ve eleştiri sınırlarının aşıldığı vurgulanıyordu.

İddianamede, bu kapsamda şüpheli Keser'in "basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaynak: AA

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Akit TV Ahmet Keser

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
iyi oldu kansıza
Hepsi Fetöcu bunların atın içeriye sürünsün..
güzel olmuş
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