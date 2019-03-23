HABER

"Akkuyu'da küçük bir sanayi kurulacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan: - "(Akkuyu NGS) Santralin birçok ihtiyaçları olacak. Burada bir anlamda küçük bir sanayi kurulması gerekiyor. Bu, santral için zorunlu. Onun için yer çalışmalarına bakıyoruz"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin, "Santralin birçok ihtiyaçları olacak. Burada bir anlamda küçük bir sanayi kurulması gerekiyor. Bu, santral için zorunlu. Onun için yer çalışmalarına bakıyoruz." dedi.

Elvan, Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kastetmek isteyenlerin bulunduğunu, bunlara karşı mücadelenin özünün ise Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

31 Mart'taki seçimlerin önemine değinen Elvan, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istedi.

Akkuyu NGS'nin yapımının devam ettiğini belirten Elvan, "Burada bir nükleer santral yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Gülnar'dan çok sayıda kardeşimizi orada işe alacağız. Buradan bunun sözünü veriyorum. Bu kardeşlerimizi iş ve aş sahibi yapacağız." diye konuştu.

Elvan, santralin ilçeyi geliştireceğini vurgulayarak, "Santralin birçok ihtiyaçları olacak. Burada bir anlamda küçük bir sanayi kurulması gerekiyor. Bu, santral için zorunlu. Onun için yer çalışmalarına bakıyoruz. Allah'ın izniyle bu bölgede, özellikle küçük sanayi adına, nükleer santrale ürün verebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıyı da Gülnar'da oluşturacağız. Bu, Gülnar'ın gelişmesi ve kalkınması için çok önemli." ifadesini kullandı.

Belediye başkanları ile hükümet arasındaki uyumun önemine işaret eden Elvan, projelerin ve yatırımların uyum içerisinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile MHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Alpaslan Ünüvar da projelerini anlatarak, destek istedi.

PARTNERHülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?Hülya Avşar ve Saadettin Saran aşkı yeniden mi alevlendi?
Cumhur İttifakı’nın ortak mitinginde binlerce vatandaş alanı doldurduCumhur İttifakı’nın ortak mitinginde binlerce vatandaş alanı doldurdu
"Devlete her yıl 822 milyon avro arazi kullanım kirası ödeyecek""Devlete her yıl 822 milyon avro arazi kullanım kirası ödeyecek"
Anahtar Kelimeler:
Mersin

En Çok Okunan Haberler

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.