"Akkuyu'da küçük bir sanayi kurulacak"

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mersin'in Gülnar ilçesinde inşaatı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne (NGS) ilişkin, "Santralin birçok ihtiyaçları olacak. Burada bir anlamda küçük bir sanayi kurulması gerekiyor. Bu, santral için zorunlu. Onun için yer çalışmalarına bakıyoruz." dedi.

Elvan, Mersin'in Gülnar ilçesinde düzenlenen mitingde, Türkiye'nin birliğine ve beraberliğine kastetmek isteyenlerin bulunduğunu, bunlara karşı mücadelenin özünün ise Cumhur İttifakı olduğunu söyledi.

31 Mart'taki seçimlerin önemine değinen Elvan, Cumhur İttifakı'nın adaylarına destek istedi.

Akkuyu NGS'nin yapımının devam ettiğini belirten Elvan, "Burada bir nükleer santral yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde Gülnar'dan çok sayıda kardeşimizi orada işe alacağız. Buradan bunun sözünü veriyorum. Bu kardeşlerimizi iş ve aş sahibi yapacağız." diye konuştu.

Elvan, santralin ilçeyi geliştireceğini vurgulayarak, "Santralin birçok ihtiyaçları olacak. Burada bir anlamda küçük bir sanayi kurulması gerekiyor. Bu, santral için zorunlu. Onun için yer çalışmalarına bakıyoruz. Allah'ın izniyle bu bölgede, özellikle küçük sanayi adına, nükleer santrale ürün verebilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir altyapıyı da Gülnar'da oluşturacağız. Bu, Gülnar'ın gelişmesi ve kalkınması için çok önemli." ifadesini kullandı.

Belediye başkanları ile hükümet arasındaki uyumun önemine işaret eden Elvan, projelerin ve yatırımların uyum içerisinde gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Cumhur İttifakı'nın MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile MHP Gülnar Belediye Başkan Adayı Alpaslan Ünüvar da projelerini anlatarak, destek istedi.

