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Aklımıza gelmez! Bunu okuduktan sonra, bir daha asla klozet kapağına tuvalet kağıdı koymayacaksınız

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2019 10:29 | Son Güncelleme

Hiçbirimiz umumi tuvaletleri kullanmayı sevmiyoruz ama zorda kaldığımızda kullanmaktan başka da seçeneğimiz kalmıyor. En temiz olanını bulduğumuzda ise hemen klozete tuvalet kağıdı sermeye başlıyoruz. Peki bu ne kadar doğru? Muhtemelen makaleyi okduktan sonra bir daha klozete tuvalet kağıdı sermeyeceksiniz.

Aklımıza gelmez! Bunu okuduktan sonra, bir daha asla klozet kapağına tuvalet kağıdı koymayacaksınız

Birçok kişi umumi tuvaleti kullanırken klozete tuvalet kağıdı seriyor. Bunun sağlıklı olduğunu düşünebilirsiniz ancak hiç düşündüğünüz gibi değil. İlk olarak, tuvalet koltukları çok akıllı bir şekilde inşa edilmiştir. Onların şekli ve pürüzsüz yüzeyi bakteri yayılmasına izin vermez.

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İkincisi, çoğu kişi tuvalet kapağını kullandıktan sonra sık sık kapatmayı unutur ve sifon çekildikten sonra bütün bakteriler tuvalet kağıda da dahil olmak üzere tuvaletin her yerine yayılır. Tuvalet kağıdındaki pürüzlü yüzey nemi çok iyi emer bakterilerin üremesi için iyi bir ortam oluşturur.

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Ayrıca, herkes aynı tuvalet kağıdı rulosuna elleriyle dokunur bu durum da bakterinin vücudunuza yayılmasına neden olur. Sonuç olarak, klozete kağıt sermeyin direkt tuvalete oturmak daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
klozet klozete tuvalet kağıdı sermek

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