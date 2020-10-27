Aklımızın ucundan bile geçmezdi! Salatalık ile ayna silerseniz...

Lezzetli aroması ve düşük kalorisi sayesinde birçok kişinin severek tükettiği salatalığın kullanım alanları şaşırtıyor. Afiyetle yediğimiz salatalığı şimdi temizlik için kullanacağız. İşte detaylar...

AYNADAKİ BUHARI GİDERMEK İÇİN ETKİLİ

Banyo sonrası aynada oluşan buharı temizlemek için bez kullanırız ancak çok etkili olduğu söylenemez. Buharın tamamen gitmesi zaman alır. Bu saatten sonra salatalık dilimi ile buharı temizleyebilirsiniz. Salatalığın iç kısmını bez gibi kullanarak aynayı silin.

KAPI GICIRTISINI ORTADAN KALDIRIR

Gıcırdayan kapıların menteşelerini yağlamak sesi ortadan kaldırır ancak kapıdaki yağ lekesi son derece rahatsız edicidir. Artık kapı menteşeleri için yağ kullanmayı bırakın ve kapının bu kısmını salatalık ile ovun.

BAHÇEDEKİ HAŞERELER İÇİN ÇÖZÜM

Güveler, karıncalar ve yaban arıları salatalığın kokusunu sevmezler. Eğer bu gibi haşereler bahçenize dadandıysa etrafa birkaç dilim salatalık bırakabilirsiniz.

LAVABOLARINIZI PARLATIN

Salatalık, lavabo ve çelik armatürler için gerçek bir temizlik neferi. Su lekelerini çıkarmak ve armatürleri parlatmak için onları salatalık ile ovun.

Sadece lavabo değil ayakkabıları da harika bir şekilde parlatma özelliğine sahip. Deri ayakkabıları cilalamak yerine salatalık dilimi ile ovalayın. Sonucu görünce gözlerinize inanamayacaksınız!



