Aklımızın ucundan geçmez! Kestane suyu ile çamaşırlarınızı yıkadığınızda...

Üç basit adımda evde kendi çamaşır deterjanını üreten kadın, çevre dostu deterjanı nasıl ücretsiz yapacağınızı ortaya koyuyor.

Mağazadan satın alınan deterjana alternatif oluşturmak için kendi ev yapımı deterjanını kullanan iklim aktivisti Josephine Becker, @treesnpeace Instagram hesabında mağazadan satın alınan çamaşır temizleyicisine alternatif olan akıllı ve ucuz bir alternatifi paylaştı.

Bir kavanoz su içine dörde bölünmüş bir adet kestane atan Becker, bunu bir gece bekletiyor. Bu da kuruyemişlerdeki saponinleri serbest bırakıyor (genellikle sabunlarda bulunan organik bir kimyasal).

Çalkalandıktan sonra sulu karışım köpürmeye başlıyor ve süzgeç yardımıyla söz konusu su çamaşır makinesinesinin deterjan haznesine konuluyor. Koku vermek içinse birkaç damla uçucu yağ kullanıyor.

Josephine, 26 binden fazla takipçisine çamaşırlarınızı bu şekilde yıkayın pişman olmayacaksınız diyor ve ekliyor: Kestane su yollarını kirletmiyor, çamaşırlarınız pırıl pırıl oluyor.

Becker'ın binlerce takipçisi bu yöntemi deneyeceğini söylüyor.



