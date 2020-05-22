Aklınızı yitirmeden evden nasıl çalışırsınız?

Evet evden çalışmanın birçok avantajı var. Özellikle büyük şehirlerde bir yerden bir yere giderken yolda kaybedilen zaman artık bir dert değil. Her şey evinize kargoyla geliyor. Tüm alışverişlerinizi online olarak yapıyorsunuz. Sevdiklerinizi özleseniz de sevmediğiniz iş arkadaşlarınıza katlanmak zorunda değilsiniz (Mynet hariç. Biz burada gerçekten de güzel bir ekibiz). Ama bir yandan da sosyalleşmek istiyoruz. Peki bu nasıl olacak?

Giyinin!

Evet tabii ki üzerinizde giysileriniz var ama işe başlayacağınız zaman üzerinizde yatak kıyafetleriniz olmamalı. Yatak bir karış ötede bile olsa artık gün başladı ve yine rahat olan ev kıyafetlerinize geçmelisiniz. Bu kişisel disiplininizi sağlamak için günlük rutininizin bir parçası olmalı. Öyle kravat gömlek oturun demiyoruz ama en azından şort tişört ikilisine geçin. Üstelik bu kapı çaldığında ya da ani bir online toplantı durumunda sizin paniklemenizi de önler.

Kendinize özel bir çalışma alanınız olsun

Ve o alan hep orada bulunsun. Salonda, sadece misafirler geldiğinde kullanılan yemek masasının köşesi de olur, mutfak ya da balkon masasındaki atıl bir yerde. Ama neresi olursa olsun orası size özel çalışma yeri olarak kalsın. Yatak ya da tuvalet çalışma alanı değildir. Unutmayın, ofisten uzakta da olsanız iş yapıyorsunuz ve mekan değişmese bile artık iştesiniz. Evet burada bir anlığına baba ya da anne olup sonra yine işe dönmek ya da iki saatliğine yemek yapmak için kaybolmak zorunda kalabilirsiniz. Ama ay sonunda faturalar ödenecekse işinizi en iyi şekilde yapmalısınız. Ayrıca bu çalışma alanında ihtiyacınız olan ekipmanlar sabit olmalı ve mümkünse en konforlu ve iyi ekipmanları almalısınız. Makalenin altına monitör önerimizi bulabilirsiniz. Bu arada online toplantılar için bu alanın arka kısmının da düzgün olmasına dikkat edin. Bunu yapamıyorsanız o zaman sanal arka plan sağlayan yazılımları bulunan web kameralarından alın.

Dışarıya çıkın

Demesi kolay yapması zor ama köpeğiniz varsa zaten mecbursunuz. Yoksa bile ufak tefek ve kendinizi riske atmayacak alışverişler için ya da kimsenin gitmediği apartman bahçesindeki bir köşede bir süre dolanmak için çıkın. Devamlı ve aynı pozisyonda oturmak sağlık için son derece zararlıdır. Bu zararlar başlı başına bir makale konusu. Pandemi öncesinde bile PC başında bir saatten fazla sabit kalmamanız, kalkıp hareket etmeniz öneriliyordu. Hatta mümkünse arada egzersiz yapın. Bu aralar Internette 10 dakikada 500 kalori yakabileceğiniz birçok video var. Sağlığınızı riske atmadan bu hareketleri uygulayabilirsiniz.

Biraz arkadaşlarınıza takılın, telefon edin, laf atın

Uzaktan çalışmak ve bu sırada iş arkadaşlarınızdan herhangi bir bilgi alamamak sizi “kolayca vazgeçilebilir” hissettirebilir. Oysa en iyi dedikodular sigara ya da kahve molasında döner. Bunu yapamayacağınıza göre biraz sohbetin muhabbetin zararı olmaz. Hatta işle ilgili ufak ve hafif içerikli yan toplantılar yapmak iyidir.

Kulaklık kullanın

Bu sizin konsantrasyonunuz için birebirdir. İşinize konsantre olurken benim gibi sol tarafınızda TV ‘de çizgi film bağırıyor, iki koltuk ötede öteki çocuğunuz cep telefonunda kendini kaybetmiş halde oyun oynuyor olabilir. Ama iyi ses izolasyonu olan, hatta kablosuz bir kulaklık sizin hayatınızı kurtarır. Dikkatinizi dağıtacak her şeyden sizi kurtaracak bu kulaklığın tabii ki iyi bir marka ve uzun süre kullanımda rahatsızlık vermeyecek tasarımda olmasını söylememe gerek yok. Dedim ya, evde çalışıyorsanız çevrenizdeki ekipman en iyisi olmalı. Bununla ilgili şu makalemize göz atabilirsiniz.

Sağlıklı atıştırın

PC başında bir şeyler atıştırmamanın imkanı yok. Ama en azından sağlıklı kuruyemişler ya da meyveler yiyin. Bizim gibi editörlerin damarlarında kan yerine kahve ya da çay akar mesela. Ama en azından onu şekersiz için. Cips vb şeylerden kesinlikle uzak durun. Mesela bir havuç kemirebilirsiniz ya da çekirdek çitleyebilirsiniz. Yemek için masadan kalkın. İnanın ki masadan kalkıp geri oturduğunuz o dakikalardır boş boş baktığınız işi çat diye yapıvereceksiniz. Beyninizin de sıfırlanmaya ihtiyacı vardır.

Evde çalışmak ve oyun oynamak için en ideal monitörü inceledik

