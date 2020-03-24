Evden Çalışma ve Oyun Oynama Üzerine Bazı Öneriler

Portatif masa ve koltuk
50 x 70 ya da 80 x 60 gibi masaları çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Burada denge açısından çapraz ayaklı olanlar yerine dört ayağı da ayrı ayrı yere basanları tercih etmelisiniz. Çünkü birazdan o masayı dolduracağız.
Tabii ki evde çalışacağınız için ya tabure ya da yemek masası sandalyesine tünediniz ve beliniz ofisteki koltuğunuzu özlemeye başladı bile. Ağrıyor değil mi? Çünkü herhangi bir desteği yok. Burada profesyonel bir oyuncu koltuğu önerebilirdik ama o kadar masrafa gerek yok. En azından belinize koyacağınız bir yastıkla bu işi halledebilirsiniz. Tabureden ise hızlıca uzaklaşın ve mümkünse bir koltuğa geçin. Ha süper konfor istiyorum derseniz iyi bir oyuncu koltuğu önerimiz var. MSI MAG CH120 Oyuncu Koltuğuna bakabilirsiniz. Sonra da bize dua edersiniz.
İkinci monitör!
Evet! Büyük bir monitör sadece ana ekranınız değil gerektiğinde ikinci ekranınız olacak ve size çok ama çok hız kazandıracaktır. Burada masanızın küçük olduğunu düşünürsek en azından 20-25 inç aralığında ve 1000 TL civarında bir monitör ilaç gibi gelecektir. Oyun da oynayacağınızı düşünürseniz AOC 24" 24G2U5/BK ile 75 Hz 1 ms'de her türlü oyunu oynayabilirsiniz.
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Eskiden ülkemize gelip ışık hızıyla biten ve USB'den bağlanabilen AOC veya Viewsonic monitörlerini bulabilirseniz kaçırmayın. Ama bunlarla sadece çalışabilirsiniz. Rahatça da taşınabilirler. Fakat bu monitörlerle oyunu unutun.
Web kamerası
Tabii evde olduğunuzdan herkesle uzaktan haberleşiyorsunuz. Notebook'unuzdaki zayıf kamera işinizi göremeyebilir. Bu durumda web kameralarının tartışılmaz lideri Logitech'ten başkasına bakmamalısınız. Logitech C930E Webcam burada iyi bir tercih olabilir. Hem görüntü dengesi hem yüz takibi hem de görüntü kalitesi bakımından sizi oldukça tatmin edecektir.
Logitech'in daha da üst modelleri var. Ama home office demişken eğer bir streamer değilseniz daha fazlasına ihtiyacınız olmayacaktır.
Kulaklık, klavye ve fare
Kulaklıkta kablosuz bir model kesinlikle tavsiyemiz olacaktır. Çünkü evde ne yaparsanız yapın; ister müzik dinleyin, ister online toplantıda olun, isterseniz arkadaşlarınızla oyun oynarken Discord'tan haberleşin; bir yandan da bağlantınızı kopartmadan hareket etmeniz gerekecek. İşte burada tavsiyemiz tüm bu ailenin aynı markadan olmasıdır. Böylelikle tek yazılım üzerinden hepsini sorunsuzca yönetebilirsiniz.
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Kablosuz kısımda HyperX'in yeni çıkan Cloud Flight S'i sizi her bakımdam tatmin edecektir. 50 mm sürücüleri, uzun pil ömrü, 7.1 ses desteği, kablosuz şarj özelliği gibi yetenekleri hem oyun hem de müzik için gerçekten de çok ideal. Bunun yanında kullanabileceğiniz Alloy Origins Core mekanik klavyesi az yer tutuşu ve profil özellikleriyle sizi hem iş hem de oyun için destekleyecektir. Fare çok kişisel bir cihaz ama yine küçük bir alanda olduğunuz düşünülürse 6200 DPI’a varan doğal çözünürlüklü Pixart 3327 optik sensörüyle çevik bir fare olan Pulse Fire Core'u tavsiye ederiz.
Mikrofon
Burada bir durmak gerek. Çünkü iş için değil de oyun için yatırım yapacaksanız tam yerine geldiniz. HyperX şu anda bu konuda neredeyse rakipsiz. HyperX Quadcast burada yapabileceğiniz en iyi ve uzun dönemli yatırım olacaktır. Bu kondansatör mikrofonla sonsuza kadar tüm sorunlarınızı çözebilirsiniz. Sadece oyun için değil 4 kişilik podcast yayını için hatta evde radyo yayını kaydetmek için bile kullanabilirsiniz. Kullanımı son derece pratiktir ve alacağınız sonuç son derece iyi olacaktır.
Ama sadece iş için kullanacağım derseniz kulaklığınızın mikrofonu da pek tabii işinizi görecektir.
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