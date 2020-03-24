Evden Çalışma ve Oyun Oynama Üzerine Bazı Öneriler

Portatif masa ve koltuk 50 x 70 ya da 80 x 60 gibi masaları çok uygun fiyatlara bulabilirsiniz. Burada denge açısından çapraz ayaklı olanlar yerine dört ayağı da ayrı ayrı yere basanları tercih etmelisiniz. Çünkü birazdan o masayı dolduracağız. Tabii ki evde çalışacağınız için ya tabure ya da yemek masası sandalyesine tünediniz ve beliniz ofisteki koltuğunuzu özlemeye başladı bile. Ağrıyor değil mi? Çünkü herhangi bir desteği yok. Burada profesyonel bir oyuncu koltuğu önerebilirdik ama o kadar masrafa gerek yok. En azından belinize koyacağınız bir yastıkla bu işi halledebilirsiniz. Tabureden ise hızlıca uzaklaşın ve mümkünse bir koltuğa geçin. Ha süper konfor istiyorum derseniz iyi bir oyuncu koltuğu önerimiz var. MSI MAG CH120 Oyuncu Koltuğuna bakabilirsiniz. Sonra da bize dua edersiniz.



İkinci monitör!

Evet! Büyük bir monitör sadece ana ekranınız değil gerektiğinde ikinci ekranınız olacak ve size çok ama çok hız kazandıracaktır. Burada masanızın küçük olduğunu düşünürsek en azından 20-25 inç aralığında ve 1000 TL civarında bir monitör ilaç gibi gelecektir. Oyun da oynayacağınızı düşünürseniz AOC 24" 24G2U5/BK ile 75 Hz 1 ms'de her türlü oyunu oynayabilirsiniz.

DOOM Eternal İncelemesi | DOOM SLAYER GERİ DÖNDÜ! Eskiden ülkemize gelip ışık hızıyla biten ve USB'den bağlanabilen AOC veya Viewsonic monitörlerini bulabilirseniz kaçırmayın. Ama bunlarla sadece çalışabilirsiniz. Rahatça da taşınabilirler. Fakat bu monitörlerle oyunu unutun. Web kamerası Tabii evde olduğunuzdan herkesle uzaktan haberleşiyorsunuz. Notebook'unuzdaki zayıf kamera işinizi göremeyebilir. Bu durumda web kameralarının tartışılmaz lideri Logitech'ten başkasına bakmamalısınız. Logitech C930E Webcam burada iyi bir tercih olabilir. Hem görüntü dengesi hem yüz takibi hem de görüntü kalitesi bakımından sizi oldukça tatmin edecektir. Logitech'in daha da üst modelleri var. Ama home office demişken eğer bir streamer değilseniz daha fazlasına ihtiyacınız olmayacaktır. Kulaklık, klavye ve fare Kulaklıkta kablosuz bir model kesinlikle tavsiyemiz olacaktır. Çünkü evde ne yaparsanız yapın; ister müzik dinleyin, ister online toplantıda olun, isterseniz arkadaşlarınızla oyun oynarken Discord'tan haberleşin; bir yandan da bağlantınızı kopartmadan hareket etmeniz gerekecek. İşte burada tavsiyemiz tüm bu ailenin aynı markadan olmasıdır. Böylelikle tek yazılım üzerinden hepsini sorunsuzca yönetebilirsiniz.