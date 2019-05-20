KADIN

Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 20.05.2019 17:28 | Son Güncelleme

Deriİ hastalıklarını iyileştirmek amaçlı kullanılan tedavi, cilt sorunlarının yanı sıra kozmetik estetik uygulamalarda da kullanılmaya başlandı. ‘Fotobiyodinamik’ adı verilen ve neştersiz uygulanan ‘ışık terapi’ tedavisi sonunda ciltte onarım ve yenilenme sorunlarına çözüm elde edilebildiği belirtildi.

Akne ve leke tedavisinde ‘ışık terapi’ yöntemi

Yöntemin uygulama esaslarına ilişkin özel bir klinikte düzenlenen basın toplantısında, ‘ışık terapi’ uygulaması bir hasta üzerinde gösterildi. Işık terapiyi gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Orhan Murat Özdemir, uygulamada 4 çeşit ışık kullanıldığını söyledi. Op. Dr. Orhan Murat Özdemir, "Kırmızı ışık rejuvenasyonda ve kırışıklıkta, mavi ışık antibakteriyel etki oluşturarak akne tedavisinde, sarı ışık kızarıklıklarda ve yeşil ışık ise, lekeli cilt tedavisinde kullanılıyor. Hasta için oldukça konforlu geliştirilen ‘Fotobiyodinamik Tedavi’, haftada bir uygulanan 4 seanstan oluşuyor. Bir ay zarfında tedavi tamamlanırken farklı vakalarda tedavi 6-8 seans sürebiliyor" dedi.

“TEK BİR SEANSLIK UYGULAMA DEĞİL"

Op. Dr. Orhan Murat Özdemir, uygulamanın yaklaşık 45 dakika ile bir saat arasında sürdüğünü söyledi. Uygulamanın son 15 dakikasının ışıkla yapıldığını kaydeden Dr. Orhan Murat Özdemir, “Ondan önceki hazırlık dönemi tamamen aktif maddenin cilde nüfus etmesini sağlayan kremler sürüp, ışık vasıtasıyla aktif maddelerin ciltte çalışabilir hale gelmesini sağlıyoruz. Bu uygulama iki ayrı işlemin birden yapılabilmesini sağlıyor. Bir hastanın birden fazla sorunu bir arada olabiliyor. Tek bir seanslık bir uygulama değil” diye konuştu.

"GÜÇLÜ TEDAVİ SEÇENEKLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ”

'Fotobiyodinamik Tedavi’ yönteminin yıllardır var olduğunu ancak büyük odalarda kanser tedavisinde kullanıldığını söyleyen Dr. Orhan Murat Özdemir, şöyle söyledi:

“Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte taşınabilir, bükülebilir bir platforma taşındığında artık bizlere de ulaşmış oldu. Bu sayede bu tip hastalıkların tedavisinde değil, kozmetolojik problemlerin giderilmesinde, cildin çalıştırılmasında, lekelerin ve kılcal damarlar ile akne problemlerinin azaltılmasında elimizde güçlü tedavi seçeneklerinden biri haline geldi. Leke için melanin ile tirozin ilişkisini düzenleyen aktif maddeler sürüyoruz. Arkasından uygun dalga boyu ile uyguladığımızda leke de herhangi bir yara oluşturmadan hem cildin çalışmasını hem de melanin ve tirozin ilişkisini düzenleyerek, leke tedavisinde etkin rol oynayabiliyorsunuz. Aynı zamanda cildin çalışmasını sağlayan ürünler ile kılcal damarlarla ve kızarıklık azalmasını sağlayan ürünlerle dört değişik dalga boyu uygulayabiliyorsunuz."

'Fotobiyodinamik Tedavi’ yönteminin en önemli farkının özellikle lekeli cilt tedavi uygulamalarında bile dört mevsim uygulanabiliyor olmasına dikkat çeken Dr. Orhan Murat Özdemir, böylece hastanın yüzünde herhangi bir yaralanma ve kabuklanma olmadan klinikten ayrılabileceğini söyledi. Ayrıca tedavi de uygulanan ışığın, diyot lazer olduğunu kaydeden Dr. Orhan Murat Özdemir, uygulamanın led tedavi yöntemi olmadığını belirtti.

Kaynak: DHA

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