Bu listede doğum ayınız önemli değil. Yalnızca ayın kaçında doğduğunuza bakarak size uygun rengi bulabilirsiniz.

1, 10, 19 VE 28'İNDE DOĞANLAR: KEHRİBAR

Bu tarihlerde doğanların bolluk rengi kehribar. Güneş ile ilişkilendirilen 1 sayısı özgüven, başarı ve görünürlükle bağlantılı kabul ediliyor. Bu kişilerin liderlik özellikleriyle ve kendilerini ön plana çıkardıklarında maddi fırsatları daha kolay yakalayabileceklerine inanılıyor.

Kehribar renginde takılar kullanmak veya çalışma alanına bu tonda aksesuarlar eklemek, özgüveni ve motivasyonu artıran bir hatırlatıcı olabilir.

2, 11, 20 VE 29'UNDA DOĞANLAR: İNCİ BEYAZI

Ay tarafından yönetildiğine inanılan bu tarihlerde doğanların bolluk rengi inci beyazı. Sezgileriyle hareket eden bu kişilerin ilişkileri ve çevreleri aracılığıyla yeni fırsatlar yakalayabileceği düşünülüyor.

İnci kolye takmak, inci tonlarında bir cüzdan kullanmak veya yaşam alanına beyaz mumlar eklemek bu rengin enerjisinden yararlanmanın yolları arasında gösteriliyor.

3, 12, 21 VE 30'UNDA DOĞANLAR: MÜRDÜM

Jüpiter'in şans, büyüme ve bereket enerjisiyle ilişkilendirilen bu tarihlerde doğanların rengi mürdüm. Sosyal ilişkileri güçlü olan bu kişilerin yaratıcılıkları ve çevreleri sayesinde maddi fırsatlarla karşılaşabileceğine inanılıyor.

Mürdüm renginde bir defter kullanmak veya ev dekorasyonunda bu renge yer vermek, bolluk hedeflerini hatırlatabilir.

4, 13, 22 VE 31'İNDE DOĞANLAR: TURKUAZ

Uranüs ile ilişkilendirilen 4 sayısının rengi turkuaz. Yenilikçi fikirleri ve farklı bakış açılarıyla öne çıkan bu kişilerin alışılmışın dışındaki işlerden kazanç sağlayabileceği düşünülüyor.

Mavi ve yeşilin birleşimini taşıyan turkuazın yeni fikirleri desteklediğine inanılıyor. Çalışma masasında turkuaz bir aksesuar bulundurmak veya önemli görüşmelerde bu renkte bir parça kullanmak öneriliyor.

5, 14 VE 23'ÜNDE DOĞANLAR: MANDALİNA TURUNCUSU

Merkür tarafından yönetilen bu tarihlerde doğanların bolluk rengi mandalina turuncusu. İletişim, ticaret ve bağlantılarla ilişkilendirilen Merkür'ün etkisiyle bu kişilerin konuşma, pazarlık ve sosyal ilişkiler üzerinden fırsatlar yakalayabileceğine inanılıyor.

Turuncu bir telefon kılıfı, kalem veya çanta kullanmak bu enerjiyi günlük hayata taşımanın yolları arasında yer alıyor.

6, 15 VE 24'ÜNDE DOĞANLAR: BAKIR

Venüs ile ilişkilendirilen bu tarihlerde doğanların rengi bakır. Güzellik, yaratıcılık ve ilişkilerle bağlantılı olan bu kişilerin yeteneklerini doğru değerlendirdiklerinde maddi kazanç elde edebileceği düşünülüyor.

Bakır tonlarında aksesuarlar, mumluklar veya kıyafetler kullanmak bolluk enerjisini temsil ediyor.

7, 16 VE 25'İNDE DOĞANLAR: AKUAMARİN

Neptün'ün sezgi ve hayal gücüyle bağlantılı enerjisini taşıdığına inanılan bu tarihlerde doğanların rengi akuamarin. Bu kişilerin başkalarının yönlendirmelerinden çok kendi iç seslerine güvendiklerinde doğru finansal kararlar alabileceği düşünülüyor.

Akuamarin takılar kullanmak, bu renkte bir kalemle günlük tutmak veya yaşam alanında deniz mavisi tonlarına yer vermek öneriliyor.

8, 17 VE 26'SINDA DOĞANLAR: ONİKS SİYAHI

Satürn ile ilişkilendirilen 8 sayısının bolluk rengi oniks siyahı. Disiplin, sabır ve uzun vadeli başarıyla bağlantılı olan bu tarihlerde doğanların maddi güvenliği zaman içinde ve istikrarlı çalışmalarla elde edebileceğine inanılıyor.

Siyah bir cüzdan, deri ajanda veya klasik bir ceket kullanmak bu kişilerin hedeflerine odaklanmasına yardımcı olan semboller arasında gösteriliyor.

9, 18 VE 27'SİNDE DOĞANLAR: BORDO

Mars'ın cesaret, hırs ve mücadele enerjisiyle ilişkilendirilen bu tarihlerde doğanların bolluk rengi bordo. Hedeflerinin peşinden kararlılıkla giden bu kişilerin girişimci ruhları sayesinde maddi fırsatları değerlendirebileceği düşünülüyor.

Bordo kıyafetler giymek, tırnaklarda bu tonu tercih etmek veya çalışma alanında bordo detaylara yer vermek öneriliyor.