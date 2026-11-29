274 H-indeksiyle listenin 10. sırasında yer alan Ankara Üniversitesi'nden Hatice Duran Yıldız, genel dünya sıralamasında ise 98. oldu.

Listenin ilk sırasında 340 H-indeksiyle Harvard Üniversitesi'nden tıp araştırmacısı JoAnn E. Manson yer aldı. İlk 10'daki diğer isimlerin tamamı fizik alanında çalışmalar yürütüyor.

TÜRKİYE'DEN DÖRT ARAŞTIRMACI LİSTEDE

Çukurova Üniversitesi'nden Aysel Kayış Topaksu, 256 H-indeksiyle 29. sırada yer aldı. Aynı üniversiteden Gülsen Önengüt ise 229 H-indeksiyle 73. sıraya girdi.

Deniz Sunar Çerci de 245 H-indeksiyle listenin 50. sırasında kendine yer buldu.

ABD İLK SIRADA YER ALDI

Listede en fazla araştırmacısı bulunan ülke 30 isimle ABD oldu. İtalya 13 araştırmacıyla ikinci sırada yer alırken Hindistan, İspanya ve İngiltere beşer isimle listede yer aldı.

Türkiye ve Brezilya ise dörder araştırmacıyla altıncı sırayı paylaştı. Toplamda 28 ülkeden 76 kurumun yer aldığı listede ülkeler, araştırmacıların doğum yerine veya uyruğuna göre değil, çalıştıkları kuruma göre belirlendi.