Akne, yalnızca bir cilt problemi değil!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, deri ve zihin arasındaki ilişki hakkında önemli bilgiler verdi.

DERİ VE ZİHİN ARASINDA İKİ YÖNLÜ BİR İLİŞKİ VAR

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, deri ve zihin arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu belirterek, “Stres akne gibi deri hastalıklarını artırırken aynı zamanda akne gibi deri hastalıkları depresyon ve kaygı bozukluklarına yol açmaktadır” dedi.

AKNE DEPRESYONU TETİKLİYOR

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, İngiltere’de yapılan bir çalışma hakkında şu bilgileri verdi: “İngiltere veri tabanı kullanılarak yapılan çalışmada araştırmacılar; 134 bin 427 aknesi olan kadın ve erkek ile ,1 milyon 731 bin 608 aknesi olmayan kişileri 15 yıl boyunca takip etti. Hastaların çoğunun çalışmanın başlangıcında 19 yaş altında olduğu gözlendi (Yaş aralığı 7-50). 15 yıl süresince aknesi olanlarda Majör depresyon gelişme oranı %18.5, olmayanlarda ise %12 olarak belirlendi. Tedaviye başlanılan ilk yıl içinde ise aknesi olanlarda depresyon oranı %63 ile en yüksek düzeyde gözlendi. Aknesi olan kişiler; kadın, genç, sigara içmeyen ve yüksek ekonomik düzeyde olan kişilerdi. Ayrıca, bu kişilerde obezite ve alkol kullanma oranları da daha düşük bulundu.”