KADIN

Akne, yalnızca bir cilt problemi değil!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 11.04.2019 11:42 | Son Güncelleme

Deri ve zihin arasında önemli bir ilişki bulunuyor. Stres, akne gibi deri hastalıklarını artırırken, deri hastalıkları da ruhsal problemlere yol açıyor. Aknesi olan hastaların, önemli ruhsal hastalıklarla da karşı karşıya kalabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, gerektiğinde uzman yardımına danışılması hakkında uyarıyor.

Akne, yalnızca bir cilt problemi değil!

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, deri ve zihin arasındaki ilişki hakkında önemli bilgiler verdi.

1

DERİ VE ZİHİN ARASINDA İKİ YÖNLÜ BİR İLİŞKİ VAR

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, deri ve zihin arasında iki yönlü bir ilişki olduğunu belirterek, “Stres akne gibi deri hastalıklarını artırırken aynı zamanda akne gibi deri hastalıkları depresyon ve kaygı bozukluklarına yol açmaktadır” dedi.

3

AKNE DEPRESYONU TETİKLİYOR

Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, İngiltere’de yapılan bir çalışma hakkında şu bilgileri verdi: “İngiltere veri tabanı kullanılarak yapılan çalışmada araştırmacılar; 134 bin 427 aknesi olan kadın ve erkek ile ,1 milyon 731 bin 608 aknesi olmayan kişileri 15 yıl boyunca takip etti. Hastaların çoğunun çalışmanın başlangıcında 19 yaş altında olduğu gözlendi (Yaş aralığı 7-50). 15 yıl süresince aknesi olanlarda Majör depresyon gelişme oranı %18.5, olmayanlarda ise %12 olarak belirlendi. Tedaviye başlanılan ilk yıl içinde ise aknesi olanlarda depresyon oranı %63 ile en yüksek düzeyde gözlendi. Aknesi olan kişiler; kadın, genç, sigara içmeyen ve yüksek ekonomik düzeyde olan kişilerdi. Ayrıca, bu kişilerde obezite ve alkol kullanma oranları da daha düşük bulundu.”

2

AKNE YALNIZCA BİR CİLT PROBLEMİ DEĞİL

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi AMATEM Koordinatörü Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Aknesi olan hastalarda sadece bir deri kusuru veya leke problemi yoktur bu durum önemli bir ruhsal hastalığı empoze etmektedir ve dikkat edilmelidir. Gerektiğinde uzman yardımına başvurulmalıdır.”

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akne problemi cilt problemi akne

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