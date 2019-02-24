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AKOM’dan kar yağışı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 00:46 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’den (AKOM) kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklama geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’den (AKOM) kentte etkili olan kar yağışı ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, "7 bin 083 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır" denildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’den (AKOM) kar yağışı ile ilgili açıklaması yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı kesimleri bugün sabah saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmiştir. Sistemin etkisiyle hava sıcaklıkları 8-10 derece birden azalarak -1 ile 2 derecelere kadar gerilemiştir. Akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı il geneline yayılarak etkisini göstermeye başlamıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için 7 bin 083 personel, 1 bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör ve metrobüs güzergahında 33 kışla mücadele aracıyla E-5 (D-100), TEM karayolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam etmektedir" denildi.

Açıklamada, "İlçe belediyelerin sorumluluk alanında olan sokak ve mahallelerdeki karla mücadele için İstanbul Büyükşehir Belediyesi gerekli tuz takviyesinde bulunmuş olup, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için ilçe belediyeleri ile koordine halinde çalışmalar sürdürülmektedir. Kar yağışının başlamasıyla birlikte İBB tarafından 5 bin ton tuz kullanılmıştır. Üstgeçitlerde, otobüs duraklarında buzlanmalara karşı tuzlama çalışmaları devam etmektedir. Evsiz vatandaşlara kış hizmeti kapsamında İBB’nin tesislerinde 327 kişi misafir edilmektedir. Beyaz Masa 153’e bu yönde gelen ihbarlar için anında harekete geçmektedir. Meteoroloji’den alınan bilgiye göre İstanbul’da etkili olan kar yağışının Pazar akşam saatlerine kadar etkili olması beklenmektedir" ifadesine yer verildi.

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