KADIN

Akraba evlilikleri, çocuklarda kansere zemin hazırlıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 24.04.2019 11:18 | Son Güncelleme

Onkolog Doç. Dr. Neriman Sarı, çocuklarda meydana gelen birçok kanser türünün temelinde immün yetmezliği olduğunu belirterek, "Akraba evlilikleri, immün yetmezliğine sebep olarak çocuklarda kansere zemin hazırlar" dedi.

Akraba evlilikleri, çocuklarda kansere zemin hazırlıyor

Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği (TPOG), Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) ve Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) iş birliğinde düzenlenen 23. Ulusal Kanser Kongresi (UKK), Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek bölgesindeki Regnum Carya Otel'de gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Hematoloji- Onkoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Neriman Sarı, çocuklardaki kanser vakalarından söz etti. Çocuklardaki kanser vakalarının yetişkinlere göre çok farklı olduğunu kaydeden Doç. Dr. Sarı, çocukluk çağı kanserlerinin erişkinlere göre nadir rastlandığını söyledi. Yılda 100 kanser vakasının sadece 2'sinin çocuklarda görülebildiğini anlatan Doç. Dr. Sarı, "Biz çocukluk çağı kanserlerinde en çok lösemileri görüyoruz. İkinci sırada lenfomalar yer alıyor. 5 yaş altı çocuklarda böbrek tümörü görülebiliyor. Göz tümörleri de görülebiliyor" diye konuştu.

Tümörler çok farklı olunca korunma yöntemlerinin farklı olduğuna değinen Doç. Dr. Neriman Sarı, tüm kanserlerin altında yatan nedenin genetik olduğunu belirtti. Özellikle çocuklarda oluşan kanser vakalarının oluşumunda anne ve babadan gelen birtakım genlerin etken olduğunu belirten Doç. Dr. Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akraba evlilikleri en çok üzerinde durduğumuz immün yetmezliği hastalığında etkili. Çocukluk çağındaki birçok immün yetmezliği ailesel geçişlidir. Bunu önlemede etkili olan ise akraba evliliğinin engellenmesidir. Akraba evliliğini engellersek o nedenle immün yetmezlik temelli kanserlerin de önüne geçmiş oluyoruz. Mesela lenfomalar immün yetmezlik zeminini çok sever. Akraba evlilikleri immün yetmezliğine sebep olarak çocuklarda kansere zemin hazırlar."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
akraba evliliği çocuk kanser

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