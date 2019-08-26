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Akraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 10:10 | Son Güncelleme

AKSARAY'da içinde akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu Enes Aslan (22) öldü, babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı.   Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun  62’nci kilometresinde meydana geldi.

Akraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da içinde akraba ziyaretinden dönen ailenin bulunduğu otomobilin, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlanması sonucu Enes Aslan (22) öldü, babası, annesi ve kız kardeşi yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Aksaray- Konya karayolunun 62’nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Aslan (55) yönetimindeki 44 LF 55 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mustafa Aslan, eşi Gazal Aslan (45), kızı Merve Dilan Aslan (26) ve oğlu Enes Aslan yaralandı. Yaralı Enes Aslan, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı 3 kişi ise ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Merve Dilan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Aslan ailesinin Konya'daki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Malatya'ya döndükleri öğrenildi.
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Akraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralıAkraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralıAkraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralıAkraba ziyareti dönüşü kaza : 1 ölü, 3 yaralı

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