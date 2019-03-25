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Akrabalarını polis merkezi çıkışında bacağından vurdular

YAŞAM HABERLERİ  | 25.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

ADANA'da, el arabasıyla meyve sebze satan 3 kişi, aralarındaki karpuz alım- satımı yüzünden husumet nedeniyle kendilerinden şikayetçi olan akrabaları Hakan B.'yi, polis merkezinin çıkışında tabancayla bacağından yaralayıp kaçtı.

Akrabalarını polis merkezi çıkışında bacağından vurdular

ADANA, (DHA)- ADANA'da, el arabasıyla meyve sebze satan 3 kişi, aralarındaki karpuz alım- satımı yüzünden husumet nedeniyle kendilerinden şikayetçi olan akrabaları Hakan B.'yi, polis merkezinin çıkışında tabancayla bacağından yaralayıp kaçtı.
Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. El arabasıyla meyve sebze satan Mehmet C. iddiaya göre, aralarında karpuz alım- satımı yüzünden husumet bulunan Selahatin B.'yi 3 ay önce av tüfeğiyle bacağından yaraladı. Olayın ardından Selahattin B.'nin bir bacağı sakat kalırken, Mehmet C. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Birbirlerine akraba iki aile arasındaki husumet giderek büyüyünce, Hakan B., ailesi ile yakınlarına yönelik tehdit ve küfür şikayetini bildirmek için öğle saatlerinde Köprübaşı Polis Merkezi'ne geldi. Hakan B.'nin polis merkezine gittiğini duyan akrabaları Hasan C., Yusuf C. ve Mehmet C. de bölgeye geldi. Dışarıda bekleyen 3 kişi, polis merkezinden çıkan Hakan B.'ye tabancayla ateş açtı. Bacağından yaralanan Hakan B. polis merkezine sığınırken, şüpheliler kaçtı. 112 Acil ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Hakan C., tedaviye alındı.
Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Akrabalarını polis merkezi çıkışında bacağından vurdularAkrabalarını polis merkezi çıkışında bacağından vurdularAkrabalarını polis merkezi çıkışında bacağından vurdularAkrabalarını polis merkezi çıkışında bacağından vurdular

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