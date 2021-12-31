Akrep burcu 2022 yıllık burç yorumları! 2022 yılında akrep burcunu neler bekliyor?

Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burçları yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her yıla başlarken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel 2022 akrep burcu yorumunu hazırladık. İşte akrep burcu 2022 yıllık burç yorumu...

AKREP BURCU 2022 YILLIK YORUMU (23 EKİM-21 KASIM)

2022 yılına Venüs Retrosu ile başlıyoruz. 7 Şubata kadar Venüs Retro harekette olacak. Bu retro sürecinde ilişkilerinizde ikili durumlar, kafa veya duygu karışıklıkları olabilir. İlişkilerinizi sağlamlaştırma veya uzaklaşma zamanındasınız. Süreçle birlikte hangi ilişkinin geleceği olduğunu, hangi ilişkinin gelecekte size bir şey katmayacağını görebilirsiniz. Psikolojik destekler almak, spiritüel çalışmalar yapmak, ilişkilerle ilgili size zarar veren bilinçaltı kodlarını aşmak için oldukça güzel bir zaman. Rüyalarınız ve uyku düzeniniz de zaman zaman karışabilir. Geçmişteki kişileri rüyalarınızda görebilirsiniz.

29 Aralık 2021 tarihinde Balık burcuna geçen Jüpiter, 11 Mayıs tarihine kadar burada ilerleyecek. Bu transit boyunca aşk ilişkileri ve çocuklardan yana şans ve fırsat içeren durumlar karşınıza gelecektir. Aşk duygusunu, sevme ve sevilme hissini daha yüksek bir frekansta yaşayabilir, hayattan daha fazla keyif aldığınız durumlar içerisinde olabilirsiniz. Finansal konularda şans ve şanssızlıklar daha sık karşınıza gelecektir. Riskli yatırıımlardan yüklü kazançlar ve kayıplar karşınıza gelebilir. Yeteneklerinizle ilgili alanlarda daha büyük paralar kazanabilirsiniz. Hobilerinize yönelmek, bu dönemde size hem maddi hem manevi olarak gelişmeyi getirecektir. Çocuk sahibi olmaya dair dönem dönem istek duyabilirsiniz.

İŞ HAYATINDA YENİ FIRSATLAR DOĞACAK

11 Mayıs tarihinde Jüpiter, Balık burcundan Koç burcuna geçecek. 28 Ekim tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu transitin burcunuza etkileriyle iş hayatınızda yeni fırsatlar ortaya çıkacak ve cesaret gerektiren durumlarla karşılacaksınız. Mevcut işinizden istifa etmek, mevcut ortaklığınızı bitirmek ve yepyeni bir şirkete, girişime girme gibi konular karşınıza gelebilir. Eğitim hayatınızda, düzeninizi değiştirecek başlangıçlar da bu süreçte mümkün olabilir. Şehir veya ülke dışında bir eğitim sürecine dahil olabilir, bununla birlikte düzeninizi değiştirebilirsiniz. Bazılarınız içinse atanma, akademik kariyer fırsatları gündeme gelebilir.

30 Nisan tarihinde Boğa burcunda Güneş Tutulması gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında hayatınızda uzun yıllardır var olan değerler, alışkanlıklar, düzenler kırılıyor ve değişiyor olacak. Değişimin kaçınılmaz olduğu bir yıl yaşayacak ve her tutulma ile kalıcı değişimler içerisine gireceksiniz. Özellikle Nisan ayında gerçekleşen tutulma bu durumu hayatınızda daha gözle görülür kılacaktır. Kadersel etkilerin de çalıştığını bu dönemde unutmamalı, hayatın önünüze getirdiği durumlara karşı direnç göstermemelisiniz. Bu dönem ilişkiler yoluyla radikal değişimleri getiriyor. Kalıcı evlilikler, kalıcı ayrılıklar karşınıza gelebilir. Yalnızlar içinse sizi bir anda içerisine çekecek bir ilişki başlangıcı ortaya çıkabilir. Maddi-manevi bir bütün olacağınız, birlikte ilerleyeceğiniz ilişkiler deneyimleyebilirsiniz.

ARTAN HARCAMALARINIZA DİKKAT EDİN

10 Mayıs - 4 Haziran tarihleri aralığında Merkür İkizler burcunda retro harekette ilerliyor. Retro döneminde kısa süreli artan harcamalar, bankacılık işlemlerinde karışıklıklar karşınıza gelebilir. Riskli yatırımlara girme konusunda daha çekimser ve dikkatli olmalısınız. Arkadaşlarla ilişkilerde samimiyet ve iyi niyet sorgulamaları yaşatacak durumlar olabilir. Bu dönemde insanlara %100 güvenle hareket etmek pek de doğru olmayabilir. Kendi çıkarlarınızı gözetmeyi unutmayın.

Temmuz ve Ağustos aylarında Kuzey Ay Düğümü, Mars ve Uranüs arasında gerçekleşen kavuşumun etkilerini deneyimliyor olacağız. Bu dönem, Nisan ayında ortaya çıkan konuların ilerleyişinden bahsedecek. İlişkiniz için finansal çabalar içerisine girebilir, evlilik veya aynı eve taşınma konuları için finansal konularda daha çok emek sarf edebilirsiniz. Eşinizin maddi durumu, ilişki sürecinize etki edebilir. Süregelen ilişkileriniz veya potansiyel adaylarınızla ilgili Nisan ayında kararsız kaldığınız kararlar, bu dönemde netleşecek ve uygulamaya geçirilecektir. Hem pozitif hem negatif durumlar bu ay içerisinde bir anda gerçekleşiyor gibi görünse esasen bir geçmişi olacaktır. Sorunlu ilişkilerde yıl başından itibaren sorunları çözerek ilerleyin. Zira bu tarihler sorunların birden patlak vermesine neden olabilir.

CESARET GÖSTERMENİZ GEREKEN BİR DÖNEME İŞARET EDİYOR

Jüpiter, 28 Ekim tarihinde Balık burcuna geri dönüyor ve 20 Aralık tarihine kadar burada kalıyor. Bu dönemde, bir önceki Balık seyahatindeki konuların tekrar üzerinden geçecek ve yarım kalan durumları tamamlanmanız için son şansı tanıyacak. Yıl içinde Jüpiter'in Balık burcundaki seyahati boyunca aşk evliliği, çocuk sahibi olma isteğiyle yapılabilecek evlilikler, gebelikle birlikte evlilik kararı alma gibi konular sizler için gündemde olacaktır.

31 Ekim tarihinde Mars gerilemeye başlıyor ve 2023 yılı Ocak ayı içerisinde retrosunu bitiriyor olacak. Mars'ın Retro hareketiyle, en çok etki alan burçlardan biri olacaksınız zira Mars, sizin burcunuzun yönetici gezegeni. Hayatınızda değişimin kaçınılmaz bir yıl olduğunu söylemiştik. Bu retro süreci de yine bu konuya hizmet edecek. Fakat diğer süreçler daha çok dış koşullar, insanlar ve kadersel olaylarla değişimi getirirken bu dönemde daha çok siz değişecek ve tavır değişikliğine gideceksiniz. Cesaret göstermeniz, korkularınızı aşmanız gereken durumlar mevcut. Finansal kaygılar içerisinde hapsolmamaya dikkat edin. Kaygı, korku, aşırı düşünme ve konuları irdeleme sizi daha atıl bırakabilir ve fırsatları, gelişimi kaçırmanıza neden olabilir. Bu yüzden her konuda düşünce ve eylemi daha dengeli ilerletmeye çalışın.

