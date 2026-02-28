KADIN

Akrep burcu 28 Şubat 2026 Cumartesi günlük burç yorumu

Ay’ın konumu, duygusal yoğunluğu artırıyor. İçsel dünyanıza yönelmek için bir teşvik var.

Belki daha önce bastırdığınız bazı duygular, şimdi açığa çıkacak. Kendinizi ifade etmekte çekinmeyin. Bu süreç, duygusal deneyimlerinizi netleştirmenize yardımcı olabilir.

İlişkiler açısından, bugünün enerjisi karmaşık. Sevgiliniz ve arkadaşlarınızla yaşanan sürtüşmelere dikkat etmelisiniz. Duygusal yoğunluğunuz, her şeyi abartmanıza neden olabilir. Bu nedenle, empati kurmaya çalışın. Anlık tepkilerinizi dikkate almayın. Tartışmalara girmekten kaçınırsanız, ilişkilerinizdeki bağı koruyabilirsiniz.

Kariyer alanında, yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Bugün, işlerde gelişmeler için harekete geçme zamanı. Hırslı yapınız, projelerinizi hızlandırmak için sizi motive eder. Ancak, başkalarının düşüncelerini de dikkate almalısınız. Ekip çalışmasına önem vermeniz, başarılarınızı pekiştirebilir.

Sağlık konusunda, zihinsel ve fiziksel dengeyi sağlamak için zaman ayırmalısınız. Meditasyon yapmak veya yürüyüşe çıkmak, içsel huzur bulmanıza yardımcı olabilir. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Ruhsal sağlığınız, fiziksel sağlığınız kadar önemlidir.

Sezgisel kabiliyetlerinize güvenin. Bugün, içgüdüleriniz doğru yönlendirebilir. Akrep burçları için heyecan dolu gelişmeler var. Dönüşüm ve yenilenme fırsatları da mevcut. Duygularınızı ve sezgilerinizi dinleyerek, bu enerjiyi değerlendirmeye çalışmalısınız.

