Bu tarihleri not edin! Mart ayında burcunuza uğur getirecek günler

Mart ayı, 3 Mart’taki Başak burcu dolunayı ve Ay tutulmasıyla hızlı bir başlangıç yapıyor. Kontrolü bırakmanın ve kadere güvenmenin ön planda olduğu bu ayda, 20 Mart’ta Merkür retrosunun bitişiyle birlikte düğümler çözülmeye başlayacak.

Koç Burcu: 20 Mart Cuma

Güneş’in sizin burcuna geçişiyle sizin döneminiz resmen başlıyor. Satürn ve Neptün’ün de burcunuzdaki uzun yolculuğu, 20 Mart’ı kişisel gelişim ve büyük başlangıçlar için yılın en güçlü günlerinden biri yapıyor. Kendinizi hiç olmadığı kadar yenilenmiş hissedeceksiniz.

Boğa Burcu: 29 Mart Pazar

Bağlılık ve ortaklıkları temsil eden Juno’nun Kova burcuna geçişi, kariyer hayatınızda kalıcı başarıların kapısını aralıyor. Profesyonel anlamda imza atacağınız bir ortaklık veya alacağınız bir sorumluluk, uzun vadeli meyvelerini verebilir.

İkizler Burcu: 18 Mart Çarşamba

Balık burcundaki Yeni Ay, kariyer evinizi aydınlatıyor. Mesleki anlamda takdir göreceğiniz, yeni bir işe başlayacağınız veya beklediğiniz o terfiyi alacağınız gün olabilir. Geçmişteki çabalarınızın karşılığını nihayet alıyorsunuz.

Yengeç Burcu: 20 Mart Cuma

Merkür’ün Balık burcunda ileri harekete geçmesiyle hayatınızdaki tıkanıklıklar birer birer açılıyor. Özellikle yurt dışı bağlantılı işler, eğitim veya hukuki süreçlerde beklediğiniz o şanslı haber bu tarihte gelebilir.

Aslan Burcu: 6 Mart Cuma

Aşk ve bolluk gezegeni Venüs’ün Koç burcuna geçişiyle ışığınız parlıyor. Seyahatler, yeni bir hobi veya hayat vizyonunuzu değiştirecek bir fırsat kapınızı çalabilir. Bolluk ve bereket enerjisine açık olun.

Başak Burcu: 20 Mart Cuma

Aries (Koç) mevsiminin başlamasıyla dönüşüm enerjisi sizin için aktif hale geliyor. Hayatınızda artık size hizmet etmeyen ne varsa geride bırakıp, küllerinizden doğmak için 20 Mart’ın dönüştürücü gücünü kullanın.

Terazi Burcu: 10 Mart Salı

Şans gezegeni Jüpiter’in ileri harekete geçmesiyle kariyerinizde altın bir dönem başlıyor. Finansal ödüller, terfi veya toplum önünde itibar kazanacağınız olaylar 10 Mart civarında yoğunlaşabilir.

Akrep Burcu: 10 Mart Salı

Jüpiter’in şans ve bolluk evinizdeki güçlü seyri, Mart ayını son yılların en unutulmaz zamanlarından biri yapabilir. Özellikle yaratıcı projeler, hobiler veya aşk hayatınızda beklediğiniz o büyük adım için gökyüzü sizi destekliyor.

Yay Burcu: 3 Mart Salı

Başak burcundaki Ay tutulması, profesyonel hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için size gereken disiplini veriyor. Pratik çözümler üreterek kariyerinizde yeni bir zirveye ulaşabilirsiniz.

Oğlak Burcu: 3 Mart Salı

Şans kapınızda! 3 Mart’taki tutulma, duygusal dünyanızda bir tamamlanma yaşatırken sezgilerinizin size en doğru yolu göstermesini sağlayacak. Mantık ve sezgiyi birleştirdiğiniz an, başarı kaçınılmaz olacak.

Kova Burcu: 29 Mart Pazar

Juno’nun burcunuza gelişiyle, sadece ikili ilişkilerde değil, hayata karşı olan tutkunuzda da büyük bir adanmışlık hissedeceksiniz. Hayalini kurduğunuz o yaşama giden yolda en somut adımları bugün atabilirsiniz.

Balık Burcu: 20 Mart Cuma

Kendi burcunuzda gerileyen Merkür’ün düzelmesiyle zihninizdeki bulutlar dağılıyor. Netlik, huzur ve özgüven geri geliyor. Artık geleceğe dair planlarınızı yüksek bir özgüvenle uygulamaya koyabilirsiniz.