Akrep burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Akrep Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Akrep burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım )

Bu ay 6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca devam edecek bu transitin burcunuza etkileriyle daha hırslı ve dikkat çekici olacaksınız. Görüntünüzle, yeteneklerinizle ve özgüveninizle bulunduğunuz ortamlarda öne çıkacaksınız. İlişkilerde güçlenme adına çalışacak bu süreçte, mevcut bir ilişki güçlenmeye gidebileceği gibi, bazıları için bu güçlenme ilişkilerde sergilediğiniz kimliğin güçlenişi, ilişki kurma yetilerinin güçlenişi olarak çalışabilir. Kıskançlık, kontrol etme isteği artabilir. İlişkilerde bilinçli ilerlemediğiniz, dürtülerle hareket ettiğinizde pişman olacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.