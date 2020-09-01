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Akrep burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

fadoncu fadoncu
BURÇLAR - ASTROLOJİ HABERLERİ  | Son Güncelleme

Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Eylül ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Akrep Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Akrep burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Eylül ayı akrep burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan akrep burçlarını bu ay neler bekleyecek? Akrep burcunu 2020 Eylül ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında akrep burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Eylül aylık burçlarda akrep burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Akrep Burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu...

Akrep burcu Eylül 2020 aylık burç yorumu (23 Ekim - 21 Kasım )

Bu ay 6 Eylülde Venüs Aslan burcuna geçiyor. Ay boyunca devam edecek bu transitin burcunuza etkileriyle daha hırslı ve dikkat çekici olacaksınız. Görüntünüzle, yeteneklerinizle ve özgüveninizle bulunduğunuz ortamlarda öne çıkacaksınız. İlişkilerde güçlenme adına çalışacak bu süreçte, mevcut bir ilişki güçlenmeye gidebileceği gibi, bazıları için bu güçlenme ilişkilerde sergilediğiniz kimliğin güçlenişi, ilişki kurma yetilerinin güçlenişi olarak çalışabilir. Kıskançlık, kontrol etme isteği artabilir. İlişkilerde bilinçli ilerlemediğiniz, dürtülerle hareket ettiğinizde pişman olacağınız durumlarla karşılaşabilirsiniz.

17 Eylülde gerçekleşecek Yeni Ayın etkileriyle bu tarih civarında aşk hayatında ve ilişkilerde ani değişiklikler yaşanabilir. Kısa süreli ayrılıklar veya kısa süreli barışmalar olabilir. Bu tarih civarındaki deneyimlerin daha geçici etkiler taşıdığını unutmamalı. Süregelen ilişkilerde ise "sağlıklı" seçimler yapmalısınız.

9 Eylül'de Mars retrosu başlarken, ayın tamamında retrosuna devam ediyor. Bu ise günlük yaşamınızda, iş hayatında aksilik, ekstra iş yükü ve stres verici durumları getirebilir. Günlük rutininiz değişebilir. Sağlıkla ilgili daha hassas olacağınız, bağışıklığın zayıflayacağı bir dönem. Bu sebeple beslenme ve spora ağırlık vermeli, ruh halinin beden sağlığınızı etkileyeceğini unutmamalısınız. Bu sebeple stres ve gerilimden uzak kalmaya çalışmalı. Çalışma ortamınızda pozisyon değişikliği, iş arkadaşlarının değişimi söz konusu olabilir.

5 Eylülde Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu süreçte ruh ve beden sağlığını şifalandırmaya odaklanabilir, özellikle ruhunuza iyi gelecek her şeye daha çok ilgi duyabilirsiniz. Psikolojik destekler, spitirüel konular, ibadetler ve rahatlatıcı aktivitelerle ilgilenebilirsiniz. Bilinmez konuları daha çok sorgulayabilirsiniz.

Astrolog Merve Rençber

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