Akrep burcu yıllık yorum 2021... Akreplerin 2021'de aşk, sağlık, para ve iş durumu! Akrep burcunu 2021'de neler bekliyor?

Son dakika Akrep burcu 2021 yorumu... Bu yıl içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı yıllık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Yeni yıla girerken yıllık burç yorumlarını merak eden Mynet okuyucularına özel Akrep burcu 2021 yorumumuzu hazırladık... Her yıl olduğu gibi bu yılda yeni yıla girerken yeni umutlar, istekler, kariyer planlamaları, evlilik, spor, diyet, yatırımlar gibi birçok konuda kararlar alacağız. Yeni yılda bu kararların birçoğunu yerine getirmek için çalışmalar yapacağız. Peki 23 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında doğan Akrep burçlarını bu yıl neler bekleyecek? Akrep burcu 2021 yıllık yorumunda nasıl gelişmeler olacak? 2021 yıllık burç yorumlarında Akrep burcunun sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Akrep burcunun yıllık 2021 yorumunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Akrep burcu 2021 yorumu ve burç yorumları... 2021 YILINDA GÖKYÜZÜNDE NELER YAŞANACAK, AKREPLER NASIL ETKİLENECEK? Bu yıl gökyüzünde gerçekleşecek olaylar şu sırayla gerçekleşecek; Kova burcunda yıl boyunca Satürn'ün ilerlemesi Akrep burçlarını da etkileyecek. 30 Ocak - 22 Şubat tarihlerinde Kova burcunda gerçekleşecek olan Merkür retrosu Akrep burcunda da etkilerini gösterecek. 13 Mayıs'ta Balık burcunda kendini gösterecek olan jüpiter, 28 Temmuz tarihinde Balık burcundan ayrılacak. 29 Mayıs - 22 Haziran tarihlerinde İkizler burcunda Merkür gerileyecek. Akrep burcunu da etkileyecek bu durumun ardından 26 Mayıs tarihinde Ay Tutulması gerçekleşecek. Akrep burcuyla birlikte tüm burçları etkileyecek olan Güneş tutulması ise 2021 yılının 10 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Ardından 27 Eylül'de Akrep burcunda gerileyecek olan Merkür, bu hareketini 18 Ekim tarihine kadar sürdürecek. 2021'de Akrep burcunu etkileyecek olaylardan birisi de, Boğa burcunda 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Ay Tutulması olacak. 2021 yılının son Güneş Tutulması ise 3 Aralık tarihinde Yay burcunda yaşanacak. Gökyüzünde 2021 yılında gerçekleşecek tüm bu olaylardan Akrep burçları da etkilenecek. İşte 2021 gökyüzü hareketlerinden Akrep burçlarının nasıl etkileneceğine dair hazırladığımız, Akrep burcu 2021 yorumu...

AKREP BURCU 2021 YORUMU Satürn yıl boyunca Kova burcunda ilerliyor. Yıl boyunca yaşamınızda yeni temeller, köklü değişiklikler, eski düzenin yıkılma ve yeni düzenin inşası öne çıkacak. Eskiye dair konuların artık size hizmet etmediğini görecek, tavrınızda, hayatınızda köklü değişiklikler yaşayacaksınız. Taşınma, düzen değişikliği, evlilik ve boşanma gibi hayat düzeninizi kökten değiştirecek konular bu yıl karşınıza gelecek. Değişimin kaçınılmaz olduğu bu yılda, değişime ayak uydurarak, gönüllü olarak süreci daha başarılı yönetebilirsiniz. Köklü değişimleri getiren Satürn & Uranüs ve Jüpiter & Uranüs arasındaki açı, Ocak ve Şubat aylarında eş, aile veya yakın ilişkilerinizde köklü ve ani değişimler yaşayacaksınız. Bu aylarda, halı altına süpürülen konular gün yüzüne çıkabilir. Alttan aldığınız veya idare ettiğiniz durumlara artık karşı koyabilir, net bir tavır alabilirsiniz. Bu aylarda ayrılık kararı, bitiş adımları daha çok sizden yana gelebilir. Bazı Akrep burçları ise bu aylarda süregelen ilişkisini ilerletme adına planlar içerisinde olabilir.

Yıllık burç yorumları 2021... Astrolog Merve Rençber'den 2021 burç yorumları! 2021'in en şanslı burçları hangileri? MERKÜR RETROSUNUN AKREP BURCUNA ETKİSİ 30 Ocak - 22 Şubat aralığında Kova burcunda Merkür retrosu olacak. Bu tarih aralığında hayatınıza dair bir sorgulama içinde olabilir, kendinizle bir yüzleşme yaşayabilir, hatalarınız ve doğrularınızla kendinizi daha iyi tanıyabilirsiniz. İnatçılık, ısrar, hırs ve takıntı bu dönemde mutlaka kaçınmanız gereken duygu ve tavırlar olacak. Zira anlık bir inatlaşma, zıtlaşma ilişkilerde hasara neden olabilir. Bu dönemde evinizde gereksiz, fazla veya yıpranmış eşyaları elden çıkarmaya çalışın, evin havasını hafifletin, geçmişten özgürleşin. JÜPİTER'İN AKREP BURCUNA ETKİSİ Jüpiter yılın büyük bir kısmında Kova burcunda ilerliyor. Aile içinde değişimleri getirecek bu süreç, bazı evli Akrepler için gebelik, doğum gibi konuları öne çıkarabilir. Gebelik süreçlerinde daha titiz ve temkinli olmak faydalı olabilir. Süreç içinde istenmeyen gebeliklere karşın dikkatli olmalısınız. Ebeveynlerin ve aile üyelerinin yaşamında özellikle finansal anlamda iyileşme ve toparlanmalar yaşanabilir. Jüpiter, 13 Mayıs - 28 Temmuz aralığında kısa bir süreliğinde Balık burcunda ilerleyecek. Bu tarih aralığında aşk hayatında daha yüksek duygular, daha hızlı değişimler yaşanabilir. İlişkilerinizde geleceği, evliliği göz önünde bulundurarak seçimler yapabilir, yabancı kültürlerden veya eğitim hayatında başarılı kişilerle birliktelik içinde olabilirsiniz.