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Aks nedir? Aks kopması neden olur?

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 01:05 | Son Güncelleme

Alişan olarak tanınan şarkıcı Serkan Burak Tektaş, aracının sağ arka aksının kırılması sonucu trafik kazası yaptı. Açıklama yapan sanatçı, ‘Büyük şok yaşadık, ölümden döndük. Hayatımda ilk kez kaza yapıyorum, verilmiş sadakamız varmış. Sonra gördük ki aracın aksı kopmuş. Böyle bir aracın aksı nasıl kopabilir hayret ediyorum. Büyük şok yaşadık.’ diye konuştu. Açıklamanın ardından çok sayıda kişi "Aks nedir? Aks kopması neden olur?" sorusunun cevabını aramaya başladı.

Aks nedir? Aks kopması neden olur?

Dingil, ya da aks yalnızca eğilme gerilmelerinin etkisinde kalan, burulma gerilmelerinin etkisinde olmayan yani herhangi bir güç aktarmayan destekleme elemanıdır. Burulmaya da zorlanan makine elemanlarına mil denir. Genellikle tren, otomobil gibi ulaşım araçlarında, kendisine bağlı tekerlek ya da makine konstrüksiyonlarında taşıdığı dişli çarkları desteklemekle görevli elemanlar için kullanılır.

AKS KOPMASI NEDEN OLUR?

Aracın tüm yükünü taşıyan ve güvenliği sağlayan en önemli parçalardan biri olan aksın arızası tehlikeli bir durumdur. Aracı sürerken tekerleklerin döndüğü bölgenin taş ve odun gibi sert cisimlere denk gelmesi aksa zarar verebilir. Bu tür darbeler aksların kırılmasına kopmasına neden olabilir. Her aracın yük taşıma kapasitesi farklıdır, fazla yük sebebiyle aks baskılanır ve bozulabilir. Aks kafasının kopması durumunda aracınız vitese geçer ancak gaz vermenize rağmen hareket sağlanamaz. Ak kopması frenlerin işlevini yerine getirememesine neden olabilir.

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