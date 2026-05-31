Akşam üstü rehavetini anında dağıtacak buzlu kahve tarifleri

Yaz demek soğuk kahve demek. Özellikle yaz akşamlarında soğuk kahve çok iyi oluyor. Peki yaz akşamları için yapabileceğin kahveler neler?

Iced Amerikano

Klasik soğuk kahve sevenlerin tercih edeceği Iced Amerikano için bir shot espresso ve soğuk su yeterli. İçine bol bol buz da koyulan içecek net aroma sevenlere göre.

Vanilyalı Cold Brew

Yumuşak kahve sevenler için Vanilyalı Cold Brew ideal. Demlenmiş kahveyi buzla birleştirdikten sonra içine zevkinize göre vanilya ekleyerek bu çeşidi hazırlamak mümkün. Süt ekleyerek daha tatlı bir aroma elde edilebilir.

Kahveleri hazırlamak Philips Cafe Aromis ile çok kolay!

Espresso'dan Cold Brew'e 50'den fazla soğuk ve sıcak kahve hazırlayabilen Philips Cafe Aromis ile kafe ayarında lezzetli kahveler yapabileceksin. Cafe Aromis, süt içeren kahveler için ipeksi ve yumuşacık süt köpüğü hazırlıyor. Tek dokunuşla kahve hazırlayabilen Philips Cafe Aromis, evdeki baristan olacak!

Hindistan Cevizli Buzlu Latte

Espresso, soğuk süt ve Hindistan cevizi sütünü karıştırarak hazırlayabileceğin latte, klasik latteden biraz farklı. Daha tropikal bir lezzet olan Hindistan Cevizli Buzlu Latte, çok tatlı kahve sevmeyenler için güzel bir seçenek.

Buzlu Mocha

Espresso ve soğuk sütün yanında çikolata sosu da yer alan soğuk kahvenin içine çok abartı olmayacak şekilde bitter çikolata sos konuluyor. Buzlu Mochanın bol buzlu yapısı yoğun ama ferah bir içim sağlıyor.

Portakallı Espresso

Kahveyle portakal ne alaka diye düşünebilirsin. Ama aslında aroması oldukça uyumlu. Portakallı Espresso taze portakal suyu, buz ve çift shot espresso ile hazırlanıyor. Gerçek portakal suyuyla yapıldığında lezzeti katlanıyor elbette.

Frappe

Keyif kahveleri arasında yer alan Frappe, enerji dolu kahvelerden. Granül kahve, süt, buz ve az miktarda şekerle hazırlanan Frappe, köpüklü yapısıyla lezzetli ve kolay içimli bir kahve.

Tarçınlı Buzlu Latte

Tarçın sevenlerin favorisi olan Tarçınlı Buzlu Latte, espresso, süt, buz temelli. Bu karışıma bir çimdik tarçın atılarak aromayı derinleştirmek mümkün. Az şekerli iyi bir soğuk kahve arayanlar için bu lezzet denenebilir.

Ballı Soğuk Kahve

Şeker yerine bal kullanarak yoğun bir aroma yakalamak mümkün. Balı soğuk kahveye eklemeden önce sıcak espresso içinde eritmek çok daha iyi bir fikir. Süt ve buz eklenerek lezzetli ve farklı bir kahve hazırlanabilir.

Karamelli Iced Latte

Karamel sevenlerin en sevdiği soğuk kahvelerden olan Iced Latte'nin içinde espresso, buz ve süt bulunuyor. Buna ek olarak çok az karamel sos da ekleniyor. Güzel bir ödül kahvesi olan Karamelli Iced Latte, zor günler için kurtarıcı!

