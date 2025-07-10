Akşam yemeği tercihlerin karakterini ortaya çıkarıyor!
Her gün kurulan onlarca masa, binbir çeşit menü ve damak zevki... Ama hiç düşündün mü, akşam yemeği tercihlerin aslında kim olduğunu ele veriyor olabilir mi? Ev yapımı mis gibi bir çorbayla günü kapatmayı sevenler de var, yemeğin şovuna bayılanlar da… Kimimiz sade bir tabakta huzur bulurken, kimimiz kalabalık sofralarda hayatın tadını çıkarıyor.
Haydi bakalım, şimdi tabaklara karakter analizi zamanı!
Ecem Bekar /
22.06.2025 15:58
+
Yorum Yap
+
Haydi bakalım, şimdi tabaklara karakter analizi zamanı!
1/8
Akşam yemeğinde aşağıdakilerden hangisini tercih edersin?
Izgara et veya tavuk.
Sebze ağırlıklı bir tabak.
Pizza, hamburger gibi fast food...
Deniz mahsulleri!
2/8
Yemek yerken sessizlik mi, sohbet mi tercih edersin?
Kesinlikle sessizlik!
Genelde sessizlik.
Fark etmez!
Genelde sohbet.
Kesinlikle bol sohbet!
3/8
Yemeğini paylaşmayı sever misin?
Asla!
Sadece yakınlarımla...
Paylaşmak güzeldir!
Kiminle olduğuna bağlı.
4/8
Yemek sonrası tatlı mutlaka olmalı mı?
Evet, yemeksiz olur ama tatlısız asla.
Yemeğin türüne göre değişir.
Tatlı sevmem.
5/8
Yemek yerken telefonu tamamen bir kenara bırakır mısın?
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.