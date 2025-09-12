Kahvaltı tercihlerine göre bugün duyman gereken cümle ne?
Güne nasıl başladığın, gününün nasıl geçeceğine dair ipuçları verir derler. Hele ki kahvaltı tercihin, aslında ruh halinin ve bugün ihtiyacın olan motivasyonun gizli anahtarı olabilir. Sıcacık bir simit mi, bol peynirli bir tabak mı, yoksa hızlıca içilen bir kahve mi?
02.09.2025 10:42
Tercihine göre bugün sana söylenmesi gereken cümleyi öğrenmeye hazır mısın?
Duyman gereken ne?
1/8
Yumurtanı nasıl seversin?
Rafadan
Sahanda
Omlet
Haşlanmış
2/8
Çay mı kahve mi?
Çaycıyım, demlik benden sorulur!
Kahve olmadan gözümü açamıyorum.
İkisini de içerim.
Hiçbiri…
3/8
Ekmek tercihini yap bakalım:
Sıcacık simit
Köy ekmeği
Glutensiz ekmek
Hiç gerek yok, ekmek yemem.
4/8
Diyelim ki bir ülkeye kahvaltı için ışınlandın. Hangisini seçersin?
Fransa
Almanya
İngiliz
İtalya
Çin
5/8
Sen bir kahvaltılık olsan hangisi olurdun?
Bal
Peynir
Çikolata
Menemen
6/8
"Hafta sonları kahvaltımı uzun ve keyifli yapmak isterim."
7/8
Kahvaltıyı en çok hangi saatte yapmayı seversin?
07.00–08.00
09.00–10.00
11.00 ve sonrası
8/8
Kahvaltı masasında sohbet mi yoksa sessizlik mi tercih edersin?
