Mutfağını gerçek bir şef mutfağına çevirecek 10 kritik ürün

1. Kaliteli bir şef bıçağı mutfakta tüm dengeleri değiştirir.



Bir kere iyi bir bıçak kullandığında malzemeleri doğrarken kendini çok öz güvenli hissedersin. Kör bıçağın talibi hiç olmaz ama keskin ve kaliteli bıçakların kullananı çok olur. Mutfakta bir şef bıçağı şart. Yine de kullanırken dikkat etmen gerektiği uyarısını geçelim!

2. Sağlam bir kesme tahtası mutfağın en sadık dostu olur.



Ucuz plastik tahtalar kayar, sinir bozar ve her doğrayışta ortaya mikroplastik çıkarmış olursun. Ahşap ya da bambu bir tahtayla hem bıçaklarını korursun hem de kendini gerçek bir şef gibi hissedersin. Cam kesme tahtası da olur.

3. Tarifteki miligram ölçülerine uymak için hassas terazi de şart elbette.



Bazı tariflerde 230 ml yazmaz, onun yerine bir su bardağından birazcık fazla malzeme verilir. Hangi su bardağına göre mesela? Net ölçü için hassas terazi her mutfakta yer almalı.

4. İki farklı yemeği aynı anda ve kokularını birbirine karıştırmadan pişirebilmek için Philips Çift Hazneli Airfryer her mutfakta olmalı!



Mesela evde balık pişirmek bir evin mutfağı için çok endişe verici bir şey. Çünkü kokusu kalır, her yere yağ sıçrar ve pişirmesi de zahmetli olur. Philips Çift Hazneli Airfryer ile bunların önüne geçmek de bir o kadar kolay! Çift haznesi ile iki farklı yemek aynı anda pişiyor ve ne kokular birbirine karışıyor, ne de yemeği sık sık kontrol etme derdi kalıyor. Hazır tarif modlarıyla yemeğin pişip pişmediğini sadece kendi damak zevkine göre kontrol ediyorsun. Geri kalanını Philips Çift Hazneli Airfryer'a bırak!

5. Isıya dayanıklı silikon spatulalar işini kolaylaştırır.



Ahşap spatulalardan farklı olarak silikon spatulalar ne koku tutar ne de içlerinde yemek artığı bırakır. Temizlemesi de çok kolay.

6. Plastik saklama kaplarının dağınık görüntüsü yerine cam saklama kapları çoook düzenli görünür.



Artan yemeği, doğranmış sebzeleri ya da ev yapımı reçelleri şeffaf kaplarda saklamak hem düzenli hem hijyenik bir mutfak kurmanı sağlar. Hem plastiğin zararlı olduğunu söylememize gerek yoktur diye düşünüyoruz!

7. Mutfak termometresinin faydalarını sayalım mı?



Bebeğin varsa mamasını ya da içeceği sütü ona uygun sıcaklıkta vermelisin. Yoğurt yapacağın zaman süte mayasını doğru derecede katmalısın. Tatlı yapacağın zaman pişmemesi için harcın içine yumurtayı doğru zamanda koyman lazım. İşte bu yüzden bir mutfak termometresi şart.

8. Çırpma teli sayesinde yemekler bir şef dokunuşu kazanır.



Kabul ediyoruz, mikser kolaylık sağlar ama bazen kol gücüyle yapılan bir karışımın kıvamını mikser bize vermez. Her zaman işin kolayına kaçacak değiliz ya, biraz da manuel çalışalım!

9. Tane baharatlar her zaman daha taze olur. Bu yüzden bir baharat değirmeni mutfağın bir dolabında hep bulunmalı.



Taze çekilmiş karabiber ya da deniz tuzunun tadını paketle satılan baharatlarda bulmamız biraz zor. Yemeğin havasını aniden değiştirmek için baharat değirmeni sihirli bir değnek gibi!

10. Mutfak makası küçük ama çok işlevli bir kurtarıcıdır.



Maydonoz doğramak, kavanoz kapağını açmak ya da ceviz kırmak için bile mutfak makası epey iş görür. Çekmecede muhakkak bulundurulmalı.