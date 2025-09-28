Mutfakta şipşak şekilde temizliği sağlamak için 10 pratik tüyo

1.Kullanmadığınız eşyaları tezgahta bırakmayın.



İlk olarak mutfağın dağınıklığının ortadan kaldırılması gerekir. Sürekli kullanmadığınız eşyaların tezgahta durmasına gerek yok. Tezgahın daha geniş ve düzenli görünmesi için bu adım gerekli! Fazla eşya olmadığı için daha hızlı bir şekilde temizlik yapabilirsiniz. Ayrıca boş bir görünüm demek ferahlık hissi demektir.

2.Bulaşıkları biriktirmeden yıkayın.



Yemeklerden sonra bulaşıkları hemen toparlarsanız temizlik sürenizi azaltmış olursunuz. Bulaşıklar birikirse kötü kokuya sebep olabilir ve inatçı lekeler oluşur. Bu yüzden yemek bittikten hemen sonra beş dakikanızı ayırarak bulaşıkları halledebilirsiniz. Bu alışkanlık sayesinde mutfağınız her zaman düzenli kalacaktır.

3.Zeminin her zaman temiz olduğundan emin olun.



Mutfak zemini en hızlı kirlenen alanlardan biridir. Sert zemin üzerindeki kırıntılardan ve lekelerden kolay bir şekilde kurtulmak istiyorsanız Philips AquaTrio 9000 serisini kullanmalısınız! Silme, sıvıları çekme ve süpürme özellikleri sayesinde zeminleri temizlemek çok kolay olur. LED’li kuru süpürme başlığı ile gözünüzden hiçbir kırıntı kaçmaz!

4.Lavaboyu düzenli olarak hijyenik hale getirin.



Mutfağın en çok kullanılan alanı lavabodur. Bu yüzden kolay bir şekilde kirlenir... Yemek atıkları, yağ kalıntıları ya da sabun lekeleri nedeni ile kötü bir görünüme sahip olabilir. Günde bir kez lavabonuzu ovarsanız bundan kurtulursunuz! Bu sayede lavabonuz pırıl pırıl gözükebilir.

5.Her kullanımdan sonra tezgahı silin.



Yemek hazırlarken dökülen kırıntıların ve lekelerin tezgahta birikmesine izin vermemelisiniz. Her kullanımdan sonra nemli bir bez ile silerseniz işiniz kolay hale gelir. Yağ ve lekeler inatçı bir hale gelmediği için uzun uzun vakit harcamamış olursunuz. Birkaç dakikanızı alacak bu işlem sayesinde mutfağınız her zaman düzenli gözükür.

6.Çöpleri biriktirmeden düzenli bir şekilde çıkarın.



Mutfakta kötü kokulara neden olan şey çöplerdir... Yemek artıkları, kabuklar ve paketler zamanla kötü kokuya neden olur. Bu yüzden çöpleri düzenli olarak çıkarmalısınız. Hem hijyen hem de ferahlık için önemlidir. Sinek ve böceklerin size bulaşmasını istemezsiniz!

7.Yemek pişirirken oluşan dağınıklıkları toparlayın.



Yemek yaparken bir sürü eşya çıkar ve kirler oluşur. Temizleme aşamasında iş yükünüzün azalması için bunlara hemen el atabilirsiniz. Mesela yemek pişerken boş durmak yerine bulaşıkları yerleştirebilir, lavaboyu silebilirsiniz! Mutfakta düzenli görünüm olacağı için yemek yapmak daha keyifli hale gelecektir.

8.Ocağı kullandıktan sonra silin.



Yağ ve yemek artıklarının birikmesi ile kirlenen bölümlerden biri ocaktır! Hemen silinmezse lekeler çok zor çıkabilir. Bu yüzden kullanım sonrası birkaç dakikanızı ayırarak silebilirsiniz. Düzenli olarak silerseniz mutfağın sürekli temiz görünmesini sağlayacağına eminiz!

9.Temizlik malzemeleri sürekli elinizin altında olsun.



Bez, sprey ve sünger... Bu gibi temizlik malzemeleri her zaman ulaşabileceğiniz yerlerde olmalı. Böylece temizlik süreniz azalır. Eğer uzak bir yere koyarsanız temizliği ertelemeye bahane oluşturmuş olursunuz. Elinizin altında bulunduğunda daha hızlı bir şekilde müdahale edebilirsiniz.

10.Fırını düzenli olarak temizleyin.



Fırın sürekli olarak kullanılmasa da gözden kaçırılmaması gerekir. İçeride kalan kokular ve lekeler fırının içine zamanla yayılabilir. Bu yüzden kullandıktan sonra silerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Temizleyerek fırının ömrünü de uzatmış olursunuz.