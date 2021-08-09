Aksaray'da kahreden kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ihlara beldesi yolu Belisırma kavşağında meydana geldi. Ekrem Güney idaresindeki motosiklet, Mehmet Temizbaş (45) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan başında kask olan sürücü Ekrem Günay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü Mehmet Temizbaş. eşi Fadime Temizbaş (45), çocukları Hasan Eray Temizbaş (8), Hatice Berfin T (11) ile kayınvalidesi Nurhan Ş. (67) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Günay'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

DHA

