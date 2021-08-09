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Aksaray'da kahreden kaza: 1 ölü, 5 yaralı

09.08.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da motosiklet sürücüsü, otomobile arkadan çarparak araçtaki 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaşanan korkunç kazanın ardından yere savrulan motosikletli, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Aksaray'da kahreden kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ihlara beldesi yolu Belisırma kavşağında meydana geldi. Ekrem Güney idaresindeki motosiklet, Mehmet Temizbaş (45) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan başında kask olan sürücü Ekrem Günay, olay yerinde yaşamını yitirdi.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü Mehmet Temizbaş. eşi Fadime Temizbaş (45), çocukları Hasan Eray Temizbaş (8), Hatice Berfin T (11) ile kayınvalidesi Nurhan Ş. (67) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Günay'ın cansız bedeni de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

DHA

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Aksaray
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