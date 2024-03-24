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  4. Aksaray'da korkunç olay! Önce kolunu sonra da bedenini kaptırdı

Aksaray'da korkunç olay! Önce kolunu sonra da bedenini kaptırdı

24.03.2024 23:16
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Aksaray'da bir kişi, yem karma makinesine önce kolunu daha sonra da bedenini kaptırdı. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine makine durdurulurken işçi Mehmet Koyuncu hayatını kaybetti.

Aksaray'da korkunç olay! Önce kolunu sonra da bedenini kaptırdı

Olay, saat 16.00 sıralarında Bağlıkaya beldesinde bir çiftlikte meydana geldi. Mehmet Koyuncu, traktöre bağlı yem karma makinesiyle çalıştığı sırada önce kolunu, sonra bedenini kaptırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

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O sırada makineden çıkan yemlerin çuvallara dolduran 2 işçi, durumu fark edip, traktöre koşarak makineyi durdurdu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.Sağlık ekipleri Koyuncu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Koyuncu'nun cansız bedeni makineden çıkartılıp, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne morguna kaldırdı. Olay anı da güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

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Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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