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Aksaray'da korkunç olay! Sesi duyan yardımına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2018 13:20 | Son Güncelleme

Aksaray'da okul duvarından atlamak isteyen çocuğun eli korkuluk demirlerine saplandı. Gelen sesler üzerine çevredekiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından çocuk kurtarıldı.

Olay, Sofular Mahallesi Gündoğdu Caddesi'nde bulunan Aksaray Anadolu Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulu çevreleyen demir korkuluklardan atlamak isteyen Şerife S. (16), duvara çıktığı sırada dengesini kaybedip düşerken eli demir korkuluklara saplandı.

ARKADAŞLARI BİRBİRİNE SARILARAK AĞLADI

Çevredeki vatandaşlar tarafından haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kız çocuğunun eline saplanan demiri kesti. Kurtarma çalışmaları sırasında kız öğrencinin arkadaşları birbirine sarılarak ağladı.

Elindeki demir ile ambulansa alınan öğrenci Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede ameliyat edilerek elindeki demir çıkarılan Şerife S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray lise öğrenci

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