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Aksaray'da sucuk fabrikasında yangın! 5 işçi dumandan etkilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 15:11 | Son Güncelleme

Aksaray'daki sucuk fabrikasında yangın çıktı, 5 işçi dumandan zehirlendi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından işçileri hastaneye kaldırdı. Yangın, tedaviye alınan işçilerin öğle yemeği sırasında dumanı görmesiyle fark edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken havaya yükselen dumanlar, yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. İşte olay yerinde objektiflere yansıyan görüntüler...

İşçiler tedavi altına alındı

Aksaray’da sucuk fabrikasında çıkan yangında, dumandan etkilenen 5 işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sucuk fabrikasında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, jeneratörlerin bulunduğu elektrik trafosunda bilinmeyen nedenden çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Öğle yemeği sırasında işçilerin dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi.
İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Organize Sanayi İtfaiye, ilçelerden, beldelerden ve büyük fabrikalarda bulunan itfaiye ekipleri ile İl Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Fabrikada çalışan ve dumandan etkilenen 5 işçiye olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince müdahale edildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
yangın Aksaray sucuk

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