HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray'da tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı! Tepkisi pes dedirtti

Aksaray'da tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı! Tepkisi pes dedirtti

29.11.2020 22:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aksaray'da tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı! Tepkisi pes dedirtti

Aksaray’da iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheli “Hiçbir husumetim yok, evimi bastı. Sorunu bende anlamıyorum. Onu eşine sorsun” dedi.

Olay, Aksaray’ın merkeze bağlı Yuva köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önceden aralarında husumet olan C.K. (35) ve S.S. (35) sokakta tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu S.S. yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile C.K.’yı sırtından bıçakladı. Bıçaklanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi.

YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayı gerçekleştiren S.S. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara'da 17 yaşındaki Gülnur, tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulunduAnkara'da 17 yaşındaki Gülnur, tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu

"SORUNU BEN DE ANLAMIYORUM"

S.S. sağlık kontrolü için getirildiği hastanede evinin basıldığını belirterek kendini savundu. Burada kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına, “Niye çekiyorsun” diyerek tepki de gösteren şüpheli, “Hiçbir husumetim yok, evimi bastı. Sorunu bende anlamıyorum. Onu eşine sorsun” dedi. Şüpheli sağlık kontrolünün ardından il jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Tartıştığı husumetlisini ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHilal yakayı ele verdi!Hilal yakayı ele verdi!
Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünümGenç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm
Migros güncel çalışma saatleri!Migros güncel çalışma saatleri!

En Çok Okunan Haberler

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

TSK'ya yönelik sözleri sonrası Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

'Parti yapıyorlar' zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Eski aşkı paylaşınca ortaya çıktı

Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!

Yılmaz Vural'ın ailesinden yeni açıklama geldi!

Acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Acı haber! 1.5 yaşındaki bebek koronavirüsten hayatını kaybetti

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

Kayınpeder dehşeti! Önce gelinini sonra kendini vurdu

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Bakanlık'tan yeni koronavirüs genelgesi

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

İranlı nükleer bilimciye suikast!

İranlı nükleer bilimciye suikast!

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Adana'da kahreden olay! Düğününden 4 gün sonra acı haber geldi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Diğer Haberler

Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum

'Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum'

CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi cinsel saldırıdan tutuklandı!

CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi cinsel saldırıdan tutuklandı!

Ankara'da 17 yaşındaki Gülnur, tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu

Genç kızdan geriye bu not kaldı: Sizleri utandırdığım için üzgünüm

İçişleri Bakanlığı duyurdu! PKK/KCK'dan kaçan 20 yıllık örgüt üyesi teslim oldu

20 yıllık örgüt üyesi teslim oldu

Manisa'da korkunç olay! 86 yaşındaki kadın yanarak can verdi

86 yaşındaki kadın yanarak can verdi

Türkiye genelinde 9 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.