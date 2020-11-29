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  4. Ankara'da 17 yaşındaki Gülnur, tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'da 17 yaşındaki Gülnur, tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu

29.11.2020 21:02 | Son Güncelleme:
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Ankara'da 17 yaşındaki Gülnur, tüfekle başından vurulmuş halde ölü bulundu

Ankara'da Gülnur Y. (17), evinde başından av tüfeği ile vurulmuş halde ölü bulundu. Yapılan ilk incelemede, Gülnur Y.'nin intihar ettiği ve bıraktığı notta "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre iş çıkışı evine giden baba Ahmet Y., kapıyı defalarca çalmasına rağmen kimsenin açmaması üzerine eşi Fadime Y.'yi aradı. O sırada komşu ziyaretine giden Fadime Y., hemen geri gelerek anahtarla kapıyı açtı.

KAPIYI AÇTIKLARINDA KIZLARINI KANLAR İÇİNDE BULDULAR

Çift, içeri girdikleri sırada kız çocukları Gülnur Y.'yi kanlar içinde yerde gördü. Sinir krizi geçiren çift, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülnur Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

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"SİZLERİ UTANDIRDIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM"

Evde incelemede bulunan polis ekipleri ise bir av tüfeğini muhafaza altına aldı. Ekipler ayrıca Gülnur Y.'nin yazdığı düşünülen bir intihar notu da buldu. Muhafıza altına alınan notta ise kendisinin intihar ettiğini belirten Gülnur Y.'nin, "Sizleri utandırdığım için üzgünüm" yazdığı öğrenildi.

Genç kızın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

EVDE TEK BAŞINAYMIŞ

Öte yandan Gülnur Y.'nin 3 kardeşi olduğu öğrenilirken, olay esnasında kardeşlerden birinin işte olduğu, diğer 2 kardeşin ise dışarıda olduğu belirtildi. Gülnur Y.'nin babasının işte olduğu, annesinin ise kısa süreliğine komşusunun evine gittiği öğrenildi. (DHA)

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