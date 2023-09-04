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  4. Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor! Vali Kumbuzoğlu son durumu anlattı

Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor! Vali Kumbuzoğlu son durumu anlattı

04.09.2023 20:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da dün yaşanan sel felaketinde sürüklenen otomobilde annesinin kucağından düşerek kaybolan 3 aylık Asel bebeği arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Kireçlik mevkisindeki Ulu ırmakta dalgıçlarla yapılan aramalarda şu ana kadar Asel bebeğe dair bir iz bulunamadı. Çalışmaları yerinde inceleyen Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu son durum hakkında bilgi verdi.

Aksaray'daki selde kaybolan Asel bebeği arama çalışmaları sürüyor! Vali Kumbuzoğlu son durumu anlattı

Aksaray'da selde sürüklenen araçtan inen 1 yıllık evli Balcan çiftinin, anne kucağından düşüp, akıntıya kapılarak kaybolan Asel bebeğin arama çalışmaları sürüyor. Selden kurtulan baba Nafiz Balcan da kızının arama çalışmalarını olay yerinde yakınları ile takip ediyor.

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Asel'i arama çalışmalarını sürdüren ekipleri ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, bilgi aldıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

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"10 KİLOMETRELİK ALANI DİDİK DİDİK ARIYORUZ"

Kumbuzluoğlu, “Asel bebeğimizi aramaya devam ediyoruz. Tüm güvenlik güçlerimiz burada. Arama kurtarma ekiplerimiz burada. Devlet burada. Valiliğimiz burada. Bütün belediye çalışanlarımız, tüm teknik ekiplerimizle buradayız. Sivil toplum kuruluşlarında çok büyük desteği var. Allah onlardan razı olsun.
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Şu anda gördüğünüz alanda arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Tabii çok zor bir süreç. Balçıklı bir sel felaketi olduğu için arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor. Ama ekiplerimiz bu konuda son derece deneyimli ve güçlü, tecrübeli. Dolayısıyla bu 10 kilometrelik alanı didik didik arıyoruz. Belki biraz daha uzatma imkanı olacak duruma göre. Arkadaşlarımızın teknik raporlarına göre bu süreci daha da uzatacağız. O yüzden sabırla ve ümitle Asel bebeğimize inşallah kavuşmaya gayret ediyoruz. Zaman zaman biz ailesine de bilgi veriyoruz. Çalışmalara sürekli devam ediyoruz. Nöbetleşe çalışılıyor zaten. Arama kurtarma ekibini çok daha geniş tuttuk. Yorulan arkadaş varsa hemen değiştiriyoruz. Dikkati zayıflayan arkadaşımız varsa hemen değiştiriyoruz. Dolayısıyla geniş bir ekiple şu anda biz arama kurtarma çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah başarılı bir şekilde sonuçlandıracağız.” dedi.

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Çalışmaları takip eden Asel'in ailesi, Vali Kumbuzoğlu'na, çalışmalarda aksaklıklar olduğunu, yavaş ilerlediğini öne sürerek şikayette bulundu. Vali Kumbuzoğlu ise ekiplerin sahada olduğunu, yorulan, dikkati dağılan ekipleri değiştirdiklerini söyledi. (DHA)

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