Aksaray'daki vahşete 10 bin lira ceza!

Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Yeşilova Beldesi ile Tuz Gölü civarında yaptığı kontrolde, A.K.'yi 'canlı mühre' olarak kullandığı 9 ördek ile tüfekli vurduğu 6 'yeşilbaş ve kirik' cinsi ördeklerle birlikte suçüstü yakaladı.