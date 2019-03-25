Aksaray'daki vahşete 10 bin lira ceza!

Karşılaştıkları manzara üzerine harekete geçen ekipler, A.K.'ye 10 bin 804 lira para cezası verdi. 9 canlı mühre ördekle yakalanan A.K.'ye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan ceza kesildi.
'Canlı mühre' olarak kullanmış
Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Yeşilova Beldesi ile Tuz Gölü civarında yaptığı kontrolde, A.K.'yi 'canlı mühre' olarak kullandığı 9 ördek ile tüfekli vurduğu 6 'yeşilbaş ve kirik' cinsi ördeklerle birlikte suçüstü yakaladı.
KANATLARI KESİLMİŞ HALDE BULUNDULAR
Ekipler, 'canlı mühre' olarak kullanılan kanatları kesilmiş 9 ördeği koruma altına aldı.
10 BİN 804 LİRA PARA CEZASI
A.K.'ye Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefet suçundan 10 bin 804 lira para cezası uyguladı.(DHA)
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