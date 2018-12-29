HABER

Aksaray merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 15:47 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı

Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 4 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Aksaray, Ankara ve Konya ile Karapınar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A. (35), R.T. (38), B.Y. (44), A.S. (38) ve F.A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "suç örgütü kurma, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, R.T. ve B.Y. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartı, A.S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aksaray ve çevresinde organize şekilde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının aydınlatılması için başlatılan çalışma kapsamında dün 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların iş yerlerindeki aramada, çok sayıda çalıntı araç parçası, plaka ve kilitli araçları açmaya yarayan maymuncuk tarzı aparat ile şasi ve motor numaralarının değiştirildiği değerlendirilen 7 araç ve bu işlemde kullanılan üzerinde rakamlar bulunan cihaz ele geçirilmişti.

Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!Bunu yapın! Yılbaşının en güzeli siz olun!
AK Parti İstanbul adayını açıklıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldiAK Parti İstanbul adayını açıklıyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi
Ücretli poşet yerine kendi diktikleri çantaları kullanacaklarÜcretli poşet yerine kendi diktikleri çantaları kullanacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaray hırsızlık otomobil hırsızlığı

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

AK Parti toplantısında gerginlik!

AK Parti toplantısında gerginlik!

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

Yılbaşında İstanbul'da 39 bin personel görev yapacak

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.