Aksaray merkezli otomobil hırsızlığı operasyonu

Aksaray merkezli 3 ilde düzenlenen otomobil hırsızlığı operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince 4 ay yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Aksaray, Ankara ve Konya ile Karapınar ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.A. (35), R.T. (38), B.Y. (44), A.S. (38) ve F.A'nın (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "suç örgütü kurma, nitelikli hırsızlık ve dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.A, R.T. ve B.Y. tutuklandı, F.A. adli kontrol şartı, A.S. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Aksaray ve çevresinde organize şekilde meydana gelen otomobil hırsızlıklarının aydınlatılması için başlatılan çalışma kapsamında dün 3 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlıların iş yerlerindeki aramada, çok sayıda çalıntı araç parçası, plaka ve kilitli araçları açmaya yarayan maymuncuk tarzı aparat ile şasi ve motor numaralarının değiştirildiği değerlendirilen 7 araç ve bu işlemde kullanılan üzerinde rakamlar bulunan cihaz ele geçirilmişti.

