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Aksaray polisinden teröre karşı, ‘El ele güvenli geleceğe’ standı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 10:10 | Son Güncelleme

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile öğrencilere terör örgütleri faaliyetlerine karşı bilgilendirmede bulunuldu.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları amacıyla bilgilendirmek için Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) stant açtı.

Aksaray polisinden teröre karşı, ‘El ele güvenli geleceğe’ standı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stant ile öğrencilere terör örgütleri faaliyetlerine karşı bilgilendirmede bulunuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri öğrencilerin terör örgütleri ve illegal yapılanmaların faaliyetlerine karşı dikkatli olmaları amacıyla bilgilendirmek için Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) stant açtı. TEM ekipleri terörle mücadele kapsamında bilgiler vererek broşür dağıttı. Yaklaşık 5 bin öğrenci ile temas kuran polis, ’El ele güvenli geleceğe’ sloganı ile çıktıkları eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını aralıklarla sürdürecek.

Aksaray polisinden teröre karşı, ‘El ele güvenli geleceğe’ standı

Aksaray polisinden teröre karşı, ‘El ele güvenli geleceğe’ standı

Aksaray polisinden teröre karşı, ‘El ele güvenli geleceğe’ standı

Aksaray polisinden teröre karşı, ‘El ele güvenli geleceğe’ standı

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