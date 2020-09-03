HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aksaray’da 3 arkadaşın bıçaklandığı kavgada 1 kişi öldü

Aksaray’da 3 arkadaşın bıçaklandığı kavgada 1 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 11:05 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir kişinin husumetli olduğu şahsı ve yanındaki 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı olayda bir kişi sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Olay, gece yarısı Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde meydana geldi.

Aksaray’da 3 arkadaşın bıçaklandığı kavgada 1 kişi öldü

Aksaray’da bir kişinin husumetli olduğu şahsı ve yanındaki 2 arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı olayda bir kişi sabah saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olay, gece yarısı Aksaray’ın merkeze bağlı Sağlık Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden husumetli olduğu Ahmet Doğrul (28) ile köy meydanındaki parkta karşılaşan İdris Y. (27) tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris Y. belinde taşıdığı bıçakla Ahmet Doğrul’u vücudunun 6 ayrı yerinden bıçakladı. Bu sırada Ahmet Doğrul’un yanında bulunan ve kavgayı ayırmak isteyen arkadaşları Mustafa A. (23) ve Muhammet C.’yi (24) de bıçaklayan İdris Y. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan 3 yaralıdan durumu ağır olan Ahmet Doğrul sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Doğrul’un pandemi sürecinde cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri olduBu halinden eser kalmadı! Yeni dizisi için bambaşka biri oldu
Yakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktıYakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktı
EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?
En Çok Okunan Haberler
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Koronovirüslü cenazeleri yıkayan imamın ölümüne soruşturma
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeşilçam filmlerinin çekildiği ünlü köşk satılıyor!
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Yeni dizisi Saygı'daki imajıyla hayranlarını şaşırttı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
İlginizi Çekebilir
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Bakanlık'tan 'düğün' genelgesi: Kısıtlamalar ülke genelinde uygulanacak
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
Fatih Portakal'dan Büşra hemşire paylaşımı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
1 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diğer Haberler
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama! 'Yüzde 100'e yakın atış var'
Koronavirüs vaka sayıları ile ilgili korkutan açıklama!
Sözde Türkiye emiri Mahmut Özden DEAŞ’lı oldukları için kızını geri götüren babayı vurdurtmuş
Yakalandığını Soylu duyurmuştu! Şoke eden bilgiler ortaya çıktı
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajı
Bakan Hulusi Akar'dan kritik 'Doğu Akdeniz' mesajı
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi? İşte İçişleri Bakanlığından düğün genelgesi!
Düğünler yasaklandı mı? Düğünler iptal mi?
Bilim Kurulu üyelerinden ailelere 'balık yağı' uyarısı
Bilim Kurulu üyelerinden ailelere kritik uyarı!
Türkiye'de bir ilk! Konya'da bisiklet tramvayı raylarda
Ve yollara indi! Türkiye'de ilk kez yapıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.