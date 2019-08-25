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Aksaray’da düğün evinde havai fişek yangına neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2019 00:37 | Son Güncelleme

Aksaray’da düğün evinin yanında bulunan boş arazide patlatılan havai fişek yangına neden oldu.

Aksaray’da düğün evinde havai fişek yangına neden oldu

Aksaray’da düğün evinin yanında bulunan boş arazide patlatılan havai fişek yangına neden oldu. Kuru otlarla kaplı arazi alevler içinde kalırken, yangın itfaiye tarafından güçlükle söndürüldü.

Olay, saat 23.30 sıralarında Fatih Mahallesi 4113 Sokak Taptuk Emre Ortaokulu yanında bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün merasimi sonrası havai fişek gösterisi yapmak isteyen vatandaşlar, düğün evinin yanında bulunan boş arazide havai fişekleri yaktı. Bir süre devam eden görsel şölenin ardından yanarken yere düşen havai fişek kıvılcımları kuru otlarla dolu boş arazide yangına neden oldu. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm alanı sardı. Arazinin çevresinde bulunan binalarda panik yaşanırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürebildi.

Aksaray’da düğün evinde havai fişek yangına neden oldu

Aksaray’da düğün evinde havai fişek yangına neden oldu

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