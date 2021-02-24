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Aksaray’da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiasına valilikten açıklama

24.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiasına valilikten açıklama

Aksaray’da felçli hastanın otobüsten indirilerek gözaltına alındığı haberine ilişkin inceleme yapan Aksaray Valiliği, haberin gerçeği yansıtmadığını güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarıldığını açıkladı.Bazı basın yayın organlarında Aksaray’da felçli hastanın nafaka borcu için otobüsten indirilerek gözaltına alındığı haberleriyle ilgili Aksaray Valiliği inceleme başlattı.

Aksaray’da felçli hastanın otobüsten indirilerek gözaltına alındığı haberine ilişkin inceleme yapan Aksaray Valiliği, haberin gerçeği yansıtmadığını güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıkarıldığını açıkladı.
Bazı basın yayın organlarında Aksaray’da felçli hastanın nafaka borcu için otobüsten indirilerek gözaltına alındığı haberleriyle ilgili Aksaray Valiliği inceleme başlattı. Aksaray Valiliği, haberin gerçeği yansıtmadığını belirterek olay günü güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerle olayın gerçekliğini ortaya çıkardı. Aranan şahıs olmasına rağmen gözaltı işlemi dahi yapılmayan felçli hastanın otobüsten alınarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile Aksaray’ın Eskil İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındığı kaydedildi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, “23.02.2021 günü bazı basın yayın, internet ortamı haber yayınları ve paylaşımlarında ‘Felçli hasta ‘nafaka borcu’ için otobüsten indirilerek gözaltına alındı’ başlıklı haberle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla inceleme yapıldı. 18 Şubat 2021 günü Saat 21.30 sıralarında Aksaray-Konya karayolu Eşmekaya Karakolu önünde Eskil İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yol kontrol uygulaması yapıldığı sırada; Konya istikametinden Erzurum iline gitmekte olan 25 plakalı yolcu otobüsü durdurularak araçtaki şahısların uygulama gereği kimlik kontrolü yapılmıştır. Otobüsteki yolcuların tamamına yapılan kimlik sorgulamasında E.C. adlı yolcunun aranan kişiler arasında bulunduğu, şahsın “Nafaka Hükümlerine Uymama” suçundan arandığı tespit edilmiştir. Şahıs ve yanında bulunan eşi ile yapılan görüşmede şahsın bedensel engelli (felçli) olduğu anlaşılmış, durum nöbetçi Cumhuriyet savcısına bildirilmiştir. Cumhuriyet Savcısı tarafından şahsın engelli olması nedeniyle sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmesi 19 Şubat 2021 günü Cumhuriyet Savcısı tarafından işlemlerinin yapılacağı talimatı alınmıştır. Sorgu sisteminde aranan kişiler konumunda bulunan şahıs, sağlık ekipleri tarafından Eskil Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, işlemleri Jandarma personeli refakatinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan uygulamada adli makamlarımız ve emniyet güçlerimiz, kanunlar çerçevesinde görevlerini yerine getirmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamıştır. İlgili şahsın sağlık durumu da göz önünde bulundurularak gerekli hassasiyet sergilenerek dikkatli bir şekilde işlemleri gerçekleştirilmiştir. Önceliğimiz halkımızın can ve mal güvenliğidir” denildi.

Aksaray’da felçli hastanın otobüsten indirilip gözaltına alındığı iddiasına valilikten açıklama

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