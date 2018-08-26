Aksaray'da kuyuya düşen kişi kurtarıldı

Aksaray'da 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Güzelyurt ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler 5 metre derinliğindeki kuyuya düşen Can Paslanmaz'ı (64) 2 saatlik çalışma sonucu çıkardı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Paslanmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

