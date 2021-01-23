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  4. Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı

23.01.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı

Aksaray’da sollama yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi.

Aksaray’da sollama yaptığı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 8. kilometresi Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan Mersin’in Silifke İlçesine seyreden Nuran M. (67) idaresindeki 34 P 2097 plakalı otomobil, önünde seyreden kamyonu sollayama çıktığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Erhan M. (76) yaralandı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı karı koca 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray’da otomobil takla attı: 2 yaralı

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