Aksekili öğrenciler karnelerini başrol oyuncusunun elinden aldı

2018-2019 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Akseki Aysel Güleç Anaokulunda "Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles’inde katılımı ile karne töreni düzenlendi

Çanakkale Savaşı’nı anlatan Antalya’nın Akseki ilçesinde çekimi devam eden Mendilim Kekik Kokuyor adlı sinema filminin başrol oyuncularından Wilma Elles, Akseki Aysel Güleç Anaokulunda minik öğrencilere tek tek karne dağıttı.

20182019 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesi dolayısıyla Akseki Aysel Güleç Anaokulu tören düzenlendi. Törene Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Belediye Başkanı İbrahim Özkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, "Mendilim Kekik Kokuyor" adlı sinema filminin çekimleri Akseki’de devam ettiğini söyleyerek, "Sinema filminin başrol oyuncusu Wilma Elles’de bugün karne programına katılarak çocuklarımızı çok mutlu etti" diye konuştu.

"Mendilim Kekik Kokuyor" filminin başrol oyuncusu Wilma Elles karne törenine Akseki Kaymakamı Muhammed Emin Nasır’ın daveti ile katıldığını söyledi. Elles, "Bugün karne günü, herkesi tebrik ediyorum. Bende çocuklar ile birlikte bu muhteşem günü yaşadım. Kaymakam bey ve Belediye Başkanı ile karneler dağıttım. Çok mutlu oldum. Benim çocuklarımda bu yıl ilk defa karne alacaklar. Akseki’de Mendilim Kekik Kokuyor filminin çekimleri için Akseki’de bulunmaktayız. Bütün çocukların gözlerini pırıl pırıl görmek bütün anne ve babaları bizleri çok mutlu etti. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum." dedi.

Hayatında ilk defa bir okulda karne törenine katıldığını söyleyen Elles, "Akseki Aysel Güleç Anaokulunda karne dağıtım törenine katılarak karne dağıttım. Gerçekten bugün mutlu bir gün. Çocuklar ile birlikte bu heyecanı tatmak ayrı bir duygu. Çocuklar bizim geleceğimiz." diye konuştu.

Minik öğrenciler ve veliler Wilma Elles ile hatıra fotoğrafları çektirdiler.