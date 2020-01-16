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  4. Akşener 'enerji' paneline katıldı

Akşener 'enerji' paneline katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.01.2020 16:27 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği 'Enerjide Türkiye'nin Yönü' konulu panele katıldı.

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin düzenlediği 'Enerjide Türkiye'nin Yönü' konulu panele katıldı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanlığı'nca Ankara'(da otelde düzenlenen panelin açılışında konuştu. Akşener, enerjinin her şeyin temeli olduğunu söyleyerek, "Enerji hayatın sürdürülebilmesinin temeli. Kadim bir tartışma başladı, 'petrolün enerji tüketimindeki yeri' diye. Başka yenilebilir enerjinin bunun yerini tutup tutmayacağı gibi dünyada şuan tartışmalar var. Maalesef bu işin dünyadaki ağa babalarının öne geçmesiyle çevrecilerin, mimarların çalışmaları yarıda kaldı. Yani bugün burada önemli bir panel izleyeceğiz. Dünyayı korumak için ne yapılacak, onları öğreneceğiz" dedi.

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