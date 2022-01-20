Aksesuarın her türlüsünü seven kadınlara alınabilecek 200 TL altı Sevgililer Günü hediyeleri

En güzel kombinler bile aksesuarla tamamlandığında bir bütün olur. Her kadın tarzını bilekliklerden kolye ve yüzüklere, küpelerden fularlara birçok farklı aksesuarlarla tamamlamayı sever. Yılın en romantik ve duygu dolu zamanı olan 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sevgilinize alacağınız hediyeyi henüz seçemediyseniz ona taktıkça sizi hatırlatacak bir aksesuar hediye edebilirsiniz. Dilerseniz sizler için listelediğimiz birbirinden şık hediye alternatiflerini birlikte inceleyelim.

1. Işıl ışıl zarif bir kolye ile sevgilinizin tarzına ışıltı katın

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Işıltılı aksesuarları seven bir sevgiliniz varsa Sevgililer Günü'nde ışıl ışıl ve zarif bir kolye hediye ederek onu çok mutlu edebilirsiniz. Madam & Matmazel markasının 925 ayar gümüşü ve gerçek kristal zirkon taşlarını bir araya getiren kar tanesi tasarımlı kolyesi, bu özel gün için harika bir hediye alternatifi olabilir. Her kıyafete uyum sağlayabilecek kolye, abartıdan uzak, zarif ve göz alıcı tasarımıyla çok şık bir görünüme sahip. Özellikle dekolteli bluz ve elbiselerde estetik bir duruş sergileyecek kolye ile sevgilinizin tarzına ışıltı katabilirsiniz.

Madam & Matmazel markasının zarif kolyesini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

2. İncinin zarafetini hediyenize taşıyın

Sevgililer Günü'nde sevgilinize zarif ve şık bir kolye hediye etmek isterseniz Venüs Design markasının bu inci kolyesine mutlaka göz atmanızı öneririz. Gerçek incilerden oluşan 40 cm boyundaki kolye, son derece zarif bir görünüme sahip. Asil duruşu ile göz dolduran ve hem gündüz hem gece kombinlerine çok yakışacak kolyeyi sevgilinize hediye ederek bu özel günde kalbini bir kez daha kazanabilirsiniz.

Venüs Design markasının klasik görünümlü estetik kolyesini detaylı bir şekilde incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

3. Doğal taşların mucizesini hediye edin

Yılın en özel zamanlarından biri olan Sevgililer Günü'nde sevgilinize hediye edebileceğiniz bir aksesuar arıyorsanız doğal taşlardan oluşan bu bilekliğe göz atmanızı öneririz. 7 çeşit akik taşından yapılan bileklik ile sevgilinize doğal taşların mucizevi enerjisini hediye edebilirsiniz. Strese karşı koruyucu etkisinin yanı sıra bedeni güçlendirme, metabolizmayı hızlandırma, ağrıları azaltma gibi birçok faydası bulunan akik taşlarından oluşan bileklik, günlük kombinlerle uyum sağlayacak bir aksesuar.

Osmanlı Doğal Taş markasının 7 farklı akik taşını bir araya getirerek tasarladığı bilekliği buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

4. Zarif ve modern bir seçimle sevginizi gösterin

Sevgililer Günü'ne az zaman kalmışken sevgilinize ne alacağınıza hala karar veremediyseniz ona şık bir küpe hediye edebilirsiniz. Essilver Jewellry markasının sonsuzluk işareti tasarımlı 925 ayar gümüş küpesi, modayı yakından takip eden sevgilinizi mutlu etmek için harika bir hediye alternatifi olabilir. Şık tasarımı ile hem klasik hem zarif bir görünüme sahip küpe, günlük giyimin yanı sıra şık kombinlerle de gönül rahatlığıyla tercih edilebilecek bir aksesuar.

Essilver Jewellry markasının sevginizi simgeleyecek gümüş küpelerini incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

5. Zarif elleri için zarif tasarımlar hediye edin

Sevgilinizi mutlu edecek bir hediye arıyorsanız severek kullanacağı bir yüzük alternatifini de değerlendirebilirsiniz. Safir taşlı yüzük, bu özel gün için harika bir hediye seçeneği olabilir. 925 ayar gümüşten üretilen yüzük, üzerindeki göz alıcı mavi renkli safir taşıyla son derece zarif ve şık bir duruş sergiler. Sevgilinizin baktıkça sizi hatırlayacağı, her kombinde rahatlıkla tercih edebileceği, estetik tasarımlı yüzükle Sevgililer Günü'nü onun için unutulmaz kılabilirsiniz.

San Gümüş markasının küçük beyaz taşlarla süslenmiş, ortasında mavi renkli safir taşın yer aldığı zarif yüzük modelini detaylı bir şekilde incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

6. Işıl ışıl bir bileklikle kalbini tekrar çalın

Yılın bu özel ve romantik gününde aksesuar kullanmayı seven sevgilinize onu mutlu edecek, taktıkça sizi hatırlatacak bir hediye alternatifi arıyorsanız bu zarif bileziği tercih edebilirsiniz. Zirkon taşlarla süslenmiş sonsuzluk işareti tasarımına sahip bilekliğin incecik zinciri, asil bir duruş sergiler. 925 ayar gümüş bilezik hem günlük kombinlerle hem abiye parçalarla rahatlıkla tercih edilebilir. Her tarza uyum sağlayabilecek bilekliğe sevgilinizin bayılacağından hiç şüphemiz yok.

Zooting markasının parlaklığı ile göz kamaştıran, sonsuzluk simgesiyle kalpleri çalan bileziğini incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

7. Fonksiyonel bir kolye ile onu şaşırtın

Sevgilinize Sevgililer Günü'nde çok seveceği, kullanışlı bir aksesuar hediye etmek isterseniz ametist taşından yapılmış parfüm şişesi şeklindeki bu kolyeyi mutlaka değerlendirmenizi öneririz. Pozitif enerji veren, kaliteli doğal ametist taşı kullanılarak tasarlanan ve estetik duruşa sahip kolyenin içine parfüm koymak mümkün! Dilerseniz içine kendi kokunuzu ekleyerek her zaman yanında olduğunuzu hissettirebilirsiniz. 2 ml kapasiteye sahip ametist kolye, modern tasarımıyla sevgilinizin tüm kombinleriyle uyum sağlayabilecek bir görünüme sahip.

NBEADS markasına ait hem kullanışlı hem zarif tasarımlı kolyesini detaylı bir şekilde incelemek için yapmanız gereken tek şey, buraya tıklamak.

8. Her tarza uyabilecek küpelerle onu şımartın

Küpe takmayı seven, çeşit çeşit küpelere asla "Hayır" diyemeyen bir sevgiliniz varsa ve yaklaşan Sevgililer Günü'nde ona severek kullanacağı bir takı hediye etmek istiyorsanız Epoch World markasının bu küpelerine göz atabilirsiniz. 925 ayar gümüşten yapılan, halka formunda ve ucunda taşlarla bezenmiş kalp figürü bulunan küpe, zarif ve modern tarzıyla her stile uyum sağlayacak bir aksesuar. Yılın bu özel gününde sevgilinizi zamansız bir güzelliğe sahip küpelerle çok mutlu edebilirsiniz.

Epoch World markasının her yaştan kadının severek kullanacağı, modern tasarımlı küpelerini incelemek ve satın almak için hemen buraya tıklayın.

9. Çok fonksiyonlu zarif bir aksesuarla şıklığını tamamlayın

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Birçok kadının en sevdiği aksesuarlardan biri de farklı şekillerde kullanılabilen eşarplar. Sevgililer Günü'nde sevgilinize farklı ancak onu çok mutlu edecek bir hediye alternatifi arıyorsanız La Ferani markasının bu şık eşarbına bakabilirsiniz. Pudra renkli ve zarif tasarımlı eşarp, ipeksi dokunuşuyla sevgilinizin kalbini çalabilir. Bir fular gibi boyuna takılarak veya bileklik tarzında kullanılabilecek eşarp aynı zamanda çok şık bir saç aksesuarı olarak da tercih edilebilir.

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10. Ona sanatı hediye edin

Stilini farklı aksesuarlarla tamamlamayı seven sevgilinize Sevgililer Günü'nde severek takacağı bir fular hediye etmek isterseniz Van Gogh'un şeftali ağacı tablolarından uyarlanarak tasarlanan ve sanat kokan bu fulara mutlaka göz atmanızı öneririz. %100 ipekten üretilen fular, yumuşacık dokusuyla sevgilinizi büyüleyebilir. Cildi rahatsız etmeyen yapısı sayesinde alerji oluşturmaz. Dilediğinde boynuna takabileceği dilediğinde ise bileğine dolayabileceği eşarp aynı zamanda bir saç aksesuarı olarak da kullanılabilir.

Galiga İpek markasının kanserojen madde içermeyen eşarbını incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

