Aksiyon, macera ve eğlence dolu en iyi PS4 oyun önerileri!

Oyun tutkunları bilir, akıcı bir hikayeye sahip oyunların verdiği keyif bir başla olur. Özellikle başarılı görsel animasyonların yer aldığı oyunlar, oyuncuyu adeta içine çeker. PlayStation 4 de oyunculara bu büyülü dünyanın kapılarını sonuna kadar açar. "PS4 oyunları PS5'de oynanır mı?" diye merak ediyorsanız hemen cevaplayalım. Birçok PS4 oyununu PS5'te rahatlıkla oynayabilirsiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden PS4 oyunları önerilerini listelediğimiz yazımıza birlikte göz atalım.

1. Fantastik bir maceraya hazır mısınız? Marvel's Avengers PS4 Game

Fantastik türü seviyorsanız bu oyuna bayılacaksınız! Marvel's Avengers PS4 Game, aksiyon, macera ve fantastik türü birleştiren destansı bir oyun. Filmin orijinal sinema hikayesinin anlatıldığı oyunu tek oyuncu olarak ya da 4 oyuncuya kadar ekip kurarak çevrimiçi oynayabilirsiniz. Ekibinizi olağanüstü becerilerde ustalaştırabilirsiniz. Birbirinden farklı yeteneklere sahip karakterlerle eğlenceyi sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Süper kahramanların kanun kaçağı ilan edildiği dünyada AIM'i durdur görevi Kamala Khan isimli bir gence ait. Khan Avengers'ı toplamalı. Peki, Kamala Khan görevini yerine getirebilecek mi? Oynayarak öğrenebilirsiniz!

2. Futbol keyfini ertelemeyin, PES 2021 PS4 Game

Futbol, tüm dünyayı kasıp kavuran sporlardan biri. Heyecan, coşku, mücadele ve zaferin keyifli dünyasına katılmaya ne dersiniz? PES 2021 PS4 Game ile futbol oynamanın keyfini sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Oyunda FC Barcelona, Manchester United, Juventus ve FC Bayern München gibi dünyanın en büyük futbol takımlarıyla oynayabilirsiniz. Ayrıca tek oyuncu modunda dünyaca ünlü futbolcularla en klas gollere imza atabilirsiniz. Dilerseniz hayalini kurduğunuz takımı sıfırdan kurarak kendi futbol kulübünüzü oluşturabilir, başarılı taktiklerle dünyanın dört bir yanındaki rakiplerinizi bir bir devirebilir, şampiyonluk yolunda ilerleyebilirsiniz.

3. Acımasız bir dünya sizi bekliyor, Mortal Kombat 11 Ultimate Limited Edition PS4

Herkesin oyun zevki birbirinden farklı. Kimileri daha durağan oyunları tercih ederken kimileri vurdulu kırdılı olanları sever. Siz de dövüş oyunlarını sevenlerdenseniz ikonik oyunlardan Mortal Kombat 11 Ultimate Limited Edition PS4'ü mutlaka denemelisiniz. Yeni dövüş teknikleri ile savaşı kendi lehinize çevirebilirsiniz. Saniyelerin bile önemli olduğu acımasız dünyada avantaj kazanmanızı sağlayacak güçleri olan karakterleri oynayabilirsiniz. Üstelik oyunda yer alan deneyimli savaşçıların genç halleri ile karşılaşmalarına da tanık olacaksınız. Güçlü bir kuvvet Mortal Kombat dünyasındaki bildiğiniz her şeye meydan okuyacak. Peki, Raiden’ın kemik kıran seride yaptıklarının sonuçlarını öğrenmek ister misiniz? O halde oyunu mutlaka oynamalısınız!

4. Örümceklerin dünyasına hoş geldiniz, Marvel's Spider-Man Miles Morales PS4

Aksiyon ve macera türünde PS4 oyunları tavsiyesi isterseniz Marvel's Spider-Man Miles Morales PS4'ü mutlaka oynamalısınız. Marvel’in Spider-Man dünyasında geçen son macerada genç Miles Morales hem yeni evine ayak uydurmalı hem Spider-Man olabilmek için Peter Parker'ın izinden gidebilmeli. Peki, karşı koyması zor bir güç yeni evini yok etmeye çalışırsa ne olur? Tabii ki genç kahramanımız peşinde koştuğu büyük gücün getirdiği sorumluluğu üstlenmek zorunda! Artık tüm New York şehrinin kaderi genç kahraman adayı Miles Morales'in ellerinde! Siz de olağanüstü güçlerle Spider-Man olma yolundaki Miles Morales'in yükselişini deneyimlemek isterseniz oyunu mutlaka edinmelisiniz!

5. Tanrıların dünyasında geçen maceraya hazır olun, God Of War Hits PS4 Game

PS4'e özel üretilen, Sony tarafından yayınlanan ve Santa Monica Studio'da geliştiren God of War Hits, tüm zamanların en iyi aksiyon macera oyunları arasında gösterilir. Asıl kahraman olan Kratos ve oğlu Atreus’un başından geçen maceraları anlatan oyun, Atreus'un annesi ölmeden önceki son isteğini yerine getirmek için dokuz alemin zirvesine doğru yaptığı yolcuğu konu alır. Yunan mitolojiden esinlenen oyunda kahramanlar yol boyunca Nors tanrılarıyla ve canavarlarıyla amansız mücadeleye girer. Kratos meşhur zincirli kılıçları ve savaş baltasıyla savaşlara girerken Atreus ise oklarıyla Kratos'a yardımcı olmaya çalışır. God of War'ın görkemli dünyasına hazır mısınız?

6. Tecrübenizi konuşturun, Av: Showdown PS4 Game

Rekabete dayalı en iyi PS4 oyunlarından biri de Av: Showdown PS4 Game. Her karşılaşmaya en fazla 12 oyuncu başlayabilir. Katılımcılar belirlediğiniz mod ve takım seçenekleri doğrultusunda 2 ya da 3 kişilik takımların değişik şekillerde bir araya gelmesi ile seçilir. Louisiana bataklarında kol gezen vahşi canavarlara meydan okuyan silahşorlardan biri olmanın eğlencesine katılarak stres atabilirsiniz. Eğer yaratıkları dünyadan tamamen silerseniz en iyi ve güçlü silahlarla ödüllendirilirsiniz! Ancak görevi tamamlayamazsanız tüm silahlarınızı kaybedebilirsiniz. Ancak sorun değil, çünkü her mücadelede edindiğiniz tecrübeleriniz soyunuza aktarılır. Canavarların olduğu, tehlikeli ve gerilim dolu bir dünyaya hazır mısınız?

7. Oyunun içine sürükleneceğiniz, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu

PS4 için geliştiren Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, konsol oyunları arasında en iyi grafiklere sahip oyunlar arasında yer alır. Devam niteliğindeki oyunda ana karakter Nathan Drake, diğer oyunlarda da yer lan Elena ile evlenir. Kısa süre sonra Elena'nın abisi Sam ortaya çıkar. Hayatının tehlikede olduğunu ve ünlü korsan Henry Avery’nin kayıp hazinesini bulmak zorunda olduğun anlatır ve Nathan'dan yardım ister. Böylece macera başlar. Genel olarak adada geçen oyunla İtalya ve İskoçya gibi farklı ülkelerden harika mekanlara da giderek görsel bir şölen yaşayabilirsiniz!

8. Aksiyonu doyasıya yaşayın, GTA V Premium Edition PS4 Game

GTA V Premium Edition PS4 Game, 1997 yılında oyun meraklılarının dikkatini çeken GTA'nın devam oyunu olarak karşımıza çıkar. Serinin diğer oyunlarından farklı olarak oyunda 1 karakter yerine aynı anda 3 karakteri idare edebilirsiniz. Her karakterin kendine özgü hikayesi bulur. PS4 oyuncuları tarafından fazlasıyla tutulan GTA V, Los Santos şehrinde çeker. Serinin en gelişmiş harita ağına sahip oyunda tekne yarışları, paraşütle atlama, golf oynama, dart oynama, dalgıçlık ve araba yarışları gibi birçok aktiviteye katılabilirsiniz. GTA oyunlarının öne çıkan özelliklerinden araç çeşitliliği, bu oyunda da kendini gösterir. Hava, kara ve deniz araçlarını kullanarak haritayı karış karış gezebilirsiniz.

9. Duygusal dayanıklılığınızı test edin, The Last of Us Part II PS4

Aksiyon sevenler için en güzel PS4 oyunları arasında yer alan The Last of Us Part II PS4, Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen salgın sonrasını konu alır. Ellie ve Joel salgın sonrası tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Hastalık kapan canlıların ve yaşam mücadelesi verenlerin oluşturduğu tehlikelere rağmen 5 yıl sonra Wyoming'de kendilerine yeni bir hayat kurmayı başarırlar. Kendileri gibi afetzede olanlarla huzurlu bir ortam oluştururlar. Ancak bu huzur fazla sürmez. Ellie bozulan düzen nedeniyle adaleti yerine getirmek ve intikamını almak için adeta ava çıkmalı! Peki bu duygusal yıkıcı etkilere hazır mısınız?

10. Yarışa hazır olun, Need For Speed PayBack PS4

Oyun dünyasına 1994 yıllında giren Need for Speed, yarış oyunu tutkunlarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Serinin 23. oyunu olan Need for Speed Payback, Fortune Valley’nin açık dünyasında geçer. Muhteşem müzikleri ve atmosferiyle büyülü bir yarış deneyimi sunan oyun, gece ve gündüz yarışlarıyla farklı manzaralar sunar."Ty" Tyler Morgan, "Mac" Sean McAlister, ve "Jess" Jessica Miller adında sürücüleri bulunan Need for Speed Payback’de istediğiniz sürücüyü seçebilirsiniz. Her sürücünün kendine özgü sürüş beceri olduğu oyunda 74 farklı aracı kullanabilirsiniz. Lisanslı araçlarla hem yarışlara katılabilir hem haritayı tamamen gezebilirsiniz.

11. Bu dünyada her şey mümkün, Lego Worlds PS4 Game

En iyi PlayStation 4 oyunları arasında yer alan Lego Worlds PS4 Game size her şeyin mümkün olduğu bir dünya vadeder. Lego parçalarıyla oluşturulan dünyalarda istediğiniz değişiklikleri yapmakta özgürsünüz. Lego parçalarıyla aklınıza gelen her modeli oluşturabilir, peyzaj araçlarından yardım alarak devasa sıradağlar yaratabilirsiniz. Dilerseniz evreninize küçük tropik adalar yerleştirebilir, prefabrik yapılarla yaşam alanları oluşturabilirsiniz. Macera dolu bir dünya için ejderhaları yardıma çağırabilir, hazinelere ulaşacağınız keşiflere çıkabilirsiniz. En fazla 2 oyuncuyu destekleyen oyunu dilerseniz çevrimiçi olarak da oynayabilirsiniz. Beklenmedik buluşmaların gerçekleşeceği, imkansız diye bir şeyin olmadığı Lego dünyasına girmeye hazır mısınız?

12. Seri devam ediyor, Resident Evil Village PS4 Game

Sürükleyici hikayesiyle oyuncuyu içine çeken, aksiyon dolu bir oyuna ne dersiniz? Resident Evil 7 ile büyük beğeni topladıktan sonra oyun yeni versiyonuyla Resident Evil Village PS4 Game karşınızda! Serinin sekizinci bölümünde oyun, hayatta kalma korkusunu sonuna kadar yaşamanızı sağlar. Bir önceki oyunda gerçekleşen biyolojik tehlike sonrası korkunç olaylar yaşanır. Aradan geçen birkaç yılda Ethan Winters ve eşi Mia nihayet tüm kabusları geride bırakarak huzurlu bir yaşam kurmayı başarır. Tabii ki bu huzur uzun sürmez. Trajedi bir kere daha karşılarına çıkar ve Ethan Winters'ın yolu, karlarla kaplı, korkunç düşmanların olduğu ücra bir yerdeki köye düşer.

13. Suikastçılarla maceraya atılın, Assassins Creed IV Black Flag PS4 Game

İlk olarak 2007 yılında oyun dünyasına giren Assassin’s Creed serisinin devamı niteliğindeki Assassin’s Creed IV Black Flag, korsanların altın çağında geçer. Serinin üçüncü oyununda Connor'ın dedesi olan Edward Kenway'in korsanlığa başlamasını ve ilerlemesini konu alır. Oyunda uçsuz bucaksız denizlerde dolaşırken korsanlara savaşabilirsiniz. Macera ve aksiyon tarzındaki oyunla Edward’ın pervasız ve acımasız korsan yaşamına dahil olabilirsiniz. Karayip Denizi'nin göz alıcı atmosferini en iyi grafiklerle yansıtan Assassin’s Creed IV Black Flag, konsol oyunu sevenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Siz de suikastçıların büyülü dünyasına katılmaya ne dersiniz?

14. Basketbol keyfini eve taşıyın, NBA 2K21 PS4 Game

Basketbol severler bilir, NBA en iyi basketbol ligi olarak benzersiz bir oyun seyri sunar. Peki bu keyfi evinize taşımaya ne dersiniz? En iyi 10 PS4 oyunu arasında yer alan NBA 2K21 PS4 Game, sınıfının en iyi grafiklerine sahip. Görsel olarak sizi içine çeken oyunla basketbol becerinizi konuşturabilirsiniz. Dünyaca ünlü basketbol oyuncularının yer aldığı oyunla basketbol zevkini doyasıya yaşayabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak 10 oyuncuya kadar çevrimiçi oynayabileceğiniz oyunda çeşitli oyun modları da mevcut. NBA basketbolunu her yönüyle deneyimleyebileceğiniz oyunu mutlaka edinmelisiniz!

15. Canavarlarla dolu dünyada güvende değilsiniz, The Witcher 3: Vahşi Hunt

Son zamanlarda dizisiyle dikkat çeken, Polonyalı yazar Adrzej Sapkowski’nin The Witcher kitabından uyarlanan aksiyon tarzındaki oyun, açık dünya sistemine sahip. Geralt isimli canavar avcısıyla maceraya atıldığınız The Witcher 3: Wild Hunt, oyun boyunca tüm kontrolü sizlere bırakır. Kılıç ustası olan Geralt, insanüstü yetenekleriyle canavarları alt etmenizi sağlar. Oyun içinde yaptığınız her eylem ve aldığınız karar gidişatı değiştirir. Üçüncü kişi perspektifinden anlatılan The Witcher 3: Wild Hunt, Geralt’ın kayıp üvey kızını bulmak için yola çıkmasıyla başlar. Birden fazla sonu bulunan oyun, sizlere aynı oyunu farklı versiyonlarla oynama şansı sunar. Heyecanlı, değil mi?

16. Hayallerinize sınır koymayın, Minecraft PS4 Edition

Meraklı, hayalperest, cesur ve yaratıcıysanız bu oyun tam size göre! Minecraft PS4 Edition hayal gücünüze göre başlar. Bloklarla her şeyi yapabilirsiniz. Kırın ya da yerleştirin, hayal gücünüzü konuşturun! İster kendinize sığınak oluşturup canavarlardan saklanın ister ihtişamlı kalelerde yaşayın. Oyunu nasıl oynayacağınız tamamen size kalmış. Hırslarınızı konuşturup ulaşılmazı da elde edebilirsiniz mütevazı tarzınızı oyuna da yansıtabilirsiniz. Oyunu tek başınıza oynayabileceğiniz gibi maksimum 7 oyuncuyu da dahil edebilirsiniz. Dilerseniz oyunu çevrimiçi olarak da oynayabilirsiniz. Basit bir tekne ya da görkemli bir şato, sizin seçiminiz hangisi?

17. Gol sevincini yaşayın, Fifa 2021 PS4 Game

Futbol tutkunlarının vazgeçilmez oyunları arasında bulunan FİFA 2021, gelişmiş oyun seçenekleri ve güncellenmiş takım kadrolarıyla ön plana çıkar. Yüksek görüntü ve ses kalitesine sahip oyunu dilerseniz arkadaşlarınızla karşılıklı dilerseniz tek başınıza oynayabilirsiniz. Takımın sistemini belirleyebilir ve istediğiniz oyuncuyu oynatabilirsin. Turnuva modunda Şampiyonlar Ligi, Libertadores ve La Liga gibi dünyaca ünlü birçok turnuvada boy gösterebilirsiniz. Kariyer modunda ise istediğiniz takımı seçerek hayalinizdeki menajerlik deneyimi yaşayabilirsiniz. Beğendiğiniz oyuncuları satın alıp istemediğiniz isimleri takımınızdan gönderebilirsiniz. Oliver Kahn, Francesco Totti ve David Beckham gibi futbol efsanelerinin yer aldığı oyunla keyifli zaman geçirebilirsiniz.

18. Hayatların mimarı olun, The Sims 4 PS4 Game

Yaratıcılığınızı kullanarak hayatla oynamaya ne dersiniz? The Sims 4 PS4 Game ile bu defa oyun konsolunda yeni insanlar yaratabilirsiniz. Hiçbir kuralın olmadığı sanal bir dünyada tamamen sizin yaratıcılığınızla oluşan insanları kontrol edebilirsiniz. Görünüşlerini zevkinize göre özelleştirebilir, dilediğiniz moda akımını oyuna yansıtabilirsiniz. Üstelik yaratıcılığınızı dekorasyonda da gösterebilirsiniz. İnşa modunu kullanarak yeni bir dekorasyon akımı başlatabilir, dilediğiniz tasarımlara ve renklere yer verebilirsiniz. Birbirinden farklı görünüşe sahip dünyaları keşfedebilir, diğer Sim'lerle tanışacağınız farklı semtleri keşfedebilirsiniz. Mükemmel karakterinizi harika evlerde yaşatın!

19. Vahşi Batı'nın büyülü dünyasına davetlisiniz, Red Dead Redemption 2 Standart Edition PS4 Game

Vahşi Batı'nın konu edildiği Red Dead Redemption 2 Standart Edition PS4 Game, 1899 Amerika'sında geçer. Geride kalan ve yasalara boyun eğmeyen çeteler kanun adamları tarafından teker teker avlanır. Blackwater kasabasında akıl almaz bir soygun gerçekleşir. Olayın ardından Arthur Morgan ve Van der Linde çetesi kaçmak zorunda kalır. Ülkenin tüm güçleri onları bulmak için seferber olur. Ancak çete hayatta kalmak için tüm tehlikelerle ve zorluklarla mücadele etmeli. Siz de modern devrin başlangıcında geçen ve büyük bir hayatta kalma öyküsünün anlatıldığı oyunu oynayarak Vahşi Batı'nın heyecanlı dünyasına adım atmaya ne dersiniz?