Aktif gürültü engelleme özelliği ile fark yaratıyor

Piyasaya yeni çıkan Huawei FreeBuds 4i, Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisiyle akıllı telefonunuzla saniyeler içinde eşleşebiliyor. Biz, testlerimizde Android telefonlar tercih ettik ve bir sorunla karşılaşmadık. Üzerinde çoklu mikrofon sistemi ve 10mm dinamik sürücüleri de barındıran kulaklıklar, aynı zamanda dokunmatik sensörleri sayesinde kolay kullanımın da önünü açıyor. Birkaç örnek vermemiz gerekirse…

– Kulaklıklardan birine 2 kez hızlıca dokunarak şarkı durdurabilir ya da devam ettirebilirsiniz.

– Kulaklıklardan birine 2 kez hızlıca dokunarak arama cevaplayabilir ve sonlandırabilirsiniz.

– Kulaklıklardan birine bir kez uzun basarsanız aktif gürültü engelleme modunu açabilir, kapatabilir ya da farkındalık moduna geçiş yapabilirsiniz.

Merak ettiğim bir konu ise, şarkı dinliyorken kulaktan bir kulaklığı çıkarınca şarkının durup durmadığıydı. Evet, şarkı devam ediyor ve çıkardığınız kulaklığı kutuya koyup kapağını kapatana kadar da çalmayı sürdürüyor. İsterseniz tek kulaklık ile mono kullanım mümkün.