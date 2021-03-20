Aktif gürültü engelleme özelliği ile fark yaratıyor

Piyasaya yeni çıkan Huawei FreeBuds 4i, Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisiyle akıllı telefonunuzla saniyeler içinde eşleşebiliyor. Biz, testlerimizde Android telefonlar tercih ettik ve bir sorunla karşılaşmadık. Üzerinde çoklu mikrofon sistemi ve 10mm dinamik sürücüleri de barındıran kulaklıklar, aynı zamanda dokunmatik sensörleri sayesinde kolay kullanımın da önünü açıyor. Birkaç örnek vermemiz gerekirse…
– Kulaklıklardan birine 2 kez hızlıca dokunarak şarkı durdurabilir ya da devam ettirebilirsiniz.
– Kulaklıklardan birine 2 kez hızlıca dokunarak arama cevaplayabilir ve sonlandırabilirsiniz.
– Kulaklıklardan birine bir kez uzun basarsanız aktif gürültü engelleme modunu açabilir, kapatabilir ya da farkındalık moduna geçiş yapabilirsiniz.
Merak ettiğim bir konu ise, şarkı dinliyorken kulaktan bir kulaklığı çıkarınca şarkının durup durmadığıydı. Evet, şarkı devam ediyor ve çıkardığınız kulaklığı kutuya koyup kapağını kapatana kadar da çalmayı sürdürüyor. İsterseniz tek kulaklık ile mono kullanım mümkün.
Ürünle pop, hard rock, heavy metal ve Türk sanat müziği olmak üzere pek çok farklı türde şarkılar dinledik. Genel hatlarıyla ses kalitesinin çoğu kullanıcıyı tatmin edebileceğini söyleyebiliriz. Bass’lar, tizler ve vokaller genellikle anlaşılır şekilde kulaklarınıza sunuluyor.
Yaptığımız telefon görüşmelerinde, ürünün ses kalitesinden memnun kaldık. Görüşmeler esnasında kopma, seste dijitalleşme gibi sorunlarla karşılaşmadık. Dikkat çekici bir taraf, gürültülü bir ortamda olsanız bile çoğu zaman aktif gürültü engelleme modunu açmanıza gerek kalmıyor. Tabii bu modu açtığınızda, hem sizin sesiniz daha berrak hale geliyor hem de arka plandaki sesler neredeyse yok denecek kadar silikleşiyor.
Cihaz, beraberinde gelen USB Type-C kablosu yardımıyla bir buçuk saatte tamamen şarj olabiliyor. Huawei, hem ürünün şarjı hem de kutudaki şarj ünitesinin de yardımıyla toplamda 22 saatlik kullanımın mümkün olduğunu belirtiyor. Kendi deneyimlerimizi de paylaşmamız gerekirse…Günde yaklaşık 3 saat kullanarak, taşıma kutusundaki pilin de yardımıyla bir haftalık deneyim elde edebildik. Tabii detaylar da önemli. Örneğin, ses seviyesini %60-80 civarlarında tuttuk ve çoğu kez aktif gürültü engelleme modu kapalıydı. Genellikle müzik dinledik ve nadir de olsa aramalar gerçekleştirdik.
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