HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aktif gürültü engelleme özelliği ile fark yaratıyor

Aktif gürültü engelleme özelliği ile fark yaratıyor

20.03.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birçok aktivitede rahatlıkla kullanabiliyor. Uzun süreli kullanımlarda da kulakta herhangi bir ağrı meydana getirmiyor. Bundan da önemlisi aktif gürültü engelleme özelliği ile kendisini farklılaştırması.

Aktif gürültü engelleme özelliği ile fark yaratıyor

Piyasaya yeni çıkan Huawei FreeBuds 4i, Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisiyle akıllı telefonunuzla saniyeler içinde eşleşebiliyor. Biz, testlerimizde Android telefonlar tercih ettik ve bir sorunla karşılaşmadık. Üzerinde çoklu mikrofon sistemi ve 10mm dinamik sürücüleri de barındıran kulaklıklar, aynı zamanda dokunmatik sensörleri sayesinde kolay kullanımın da önünü açıyor. Birkaç örnek vermemiz gerekirse…

– Kulaklıklardan birine 2 kez hızlıca dokunarak şarkı durdurabilir ya da devam ettirebilirsiniz.
– Kulaklıklardan birine 2 kez hızlıca dokunarak arama cevaplayabilir ve sonlandırabilirsiniz.
– Kulaklıklardan birine bir kez uzun basarsanız aktif gürültü engelleme modunu açabilir, kapatabilir ya da farkındalık moduna geçiş yapabilirsiniz.

Merak ettiğim bir konu ise, şarkı dinliyorken kulaktan bir kulaklığı çıkarınca şarkının durup durmadığıydı. Evet, şarkı devam ediyor ve çıkardığınız kulaklığı kutuya koyup kapağını kapatana kadar da çalmayı sürdürüyor. İsterseniz tek kulaklık ile mono kullanım mümkün.

1

PEKİ YA MÜZİK DİNLERKEN SES KALİTESİ NASIL?

Ürünle pop, hard rock, heavy metal ve Türk sanat müziği olmak üzere pek çok farklı türde şarkılar dinledik. Genel hatlarıyla ses kalitesinin çoğu kullanıcıyı tatmin edebileceğini söyleyebiliriz. Bass’lar, tizler ve vokaller genellikle anlaşılır şekilde kulaklarınıza sunuluyor.

AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİĞİYLE GELİYOR

Yaptığımız telefon görüşmelerinde, ürünün ses kalitesinden memnun kaldık. Görüşmeler esnasında kopma, seste dijitalleşme gibi sorunlarla karşılaşmadık. Dikkat çekici bir taraf, gürültülü bir ortamda olsanız bile çoğu zaman aktif gürültü engelleme modunu açmanıza gerek kalmıyor. Tabii bu modu açtığınızda, hem sizin sesiniz daha berrak hale geliyor hem de arka plandaki sesler neredeyse yok denecek kadar silikleşiyor.

TEK ŞARJ İLE TOPLAMDA 22 SAATE KADAR KULLANIM MÜMKÜN

Cihaz, beraberinde gelen USB Type-C kablosu yardımıyla bir buçuk saatte tamamen şarj olabiliyor. Huawei, hem ürünün şarjı hem de kutudaki şarj ünitesinin de yardımıyla toplamda 22 saatlik kullanımın mümkün olduğunu belirtiyor. Kendi deneyimlerimizi de paylaşmamız gerekirse…Günde yaklaşık 3 saat kullanarak, taşıma kutusundaki pilin de yardımıyla bir haftalık deneyim elde edebildik. Tabii detaylar da önemli. Örneğin, ses seviyesini %60-80 civarlarında tuttuk ve çoğu kez aktif gürültü engelleme modu kapalıydı. Genellikle müzik dinledik ve nadir de olsa aramalar gerçekleştirdik.

Ürünün inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sofralarınızı renklendirecek ürünlerSofralarınızı renklendirecek ürünler
Çocuklara özel Instagram sürümü geliyorÇocuklara özel Instagram sürümü geliyor
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı
Anahtar Kelimeler:
Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Son Dakika! Putin: Biden ile görüşmeye hazırım

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

17 yaşındaki Gizem'i öldüren 19 yaşındaki Eren: Instagram'da adıma 100 sahte hesap açtı

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Büyükşehirleri kana bulayacaklardı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Son Dakika: Putin'den Biden'a katil yanıtı!

Diğer Haberler

Giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarını kimse istemiyor!

Giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlarını kimse istemiyor!

Çocuklar için özel bir Instagram sürümü oluşturacak

Çocuklara özel Instagram sürümü geliyor

Mini LED iPad Pro Nisan’a hazırlık yapıyor

Mini LED iPad Pro Nisan’a hazırlık yapıyor

Sony PlayStation 5 için geliştirdiği VR kontrolcülerini tanıttı

Sony PlayStation 5 için geliştirdiği VR kontrolcülerini tanıttı

GeForce Now yeni bir zam daha aldı

GeForce Now'a yeni bir zam daha

Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

Chrome kullanıcıları artık gerçek zamanlı altyazıdan yararlanabiliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.