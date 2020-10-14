HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Aktif gürültü engelleme özellikli yeni kulaklığını tanıttı

Aktif gürültü engelleme özellikli yeni kulaklığını tanıttı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 10:13 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yeni kablosuz kulaklığı Mi True Wireless Earphones Air 2 Pro tanıtıldı. Üst seviye ses isteyenler bu modele mutlaka şans vermeli.

Aktif gürültü engelleme özellikli yeni kulaklığını tanıttı

Kulaklıklarda üst seviye ses kalitesi için 12mm dinamik sürücüler yer alıyor. Uzun basma ile etkinleştirilebilen maksimum 35dB gürültü azaltma sunan bu kulaklık, kullanıcıların kulaklıkları çıkarmadan tek bir tıklama ile ortam seslerini dinlemelerini sağlayan şeffaf mod özeliğine de sahip.

Ses uyandırma ve düşük gecikme LHDC V3 protokolü sayesinde 100 ms altında gecikme sunan Xiaomi, online oyun konusunda da çok iddialı. Kulaklıkar gürültü azaltma kapatıldığında 7 saat, gürültü azaltma açıldığında ise 5 saat pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca kulaklıklar, 10 dakika şarjla 90 dakika dinleme sunan ve aynı zamanda kablosuz şarj özelliğine sahip hızlı şarjı destekliyor.

Amerika’da yaklaşık 100 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata satılacak olan bu model bakalım Türkiye pazarına kaç TL’den giriş yapacak?

Kulaklığın özellikleri

  • Android ve iOS cihazlara bağlanmak için Bluetooth 5.0 (LDHC / SBC / AAC kodları)
  • 12 mm LCP sıvı kristal kompozit diyafram
  • Ses ve parça değişikliği için dokunmatik kontroller
  • 35dB’ye kadar aktif gürültü iptali, şeffaf mod, 3 mikrofon çağrı gürültü azaltma
  • Akıllı aşınma tespiti için kızılötesi sensör, bunları çıkardığınızda otomatik olarak duraklatır
  • Kulak kanalınıza uyması için S, M, L ve XL tomurcukları olan kulak içi tasarım, takmayı rahat hale getirir ve kolayca düşmez
  • ANC olmadan 7 saat bağımsız oynatma, ANC ile 5 saat, kılıfla 28 saate kadar kullanım
  • USB Type-C şarj ile hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteği

En ucuz sıfır otomobiller

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor 20 yıl sonra gözlerini açtı! O hala 98 yılını yaşıyor
200 dolara telefon 200 dolara telefon
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Yemeği bile tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Erdoğan imzaladı! Birçok atama yapıldı
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
Beklenen oldu! Sözleşmesi feshediliyor...
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
22 yaşındaki genç, çocuk parkında asılı halde bulundu
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
AYM Üyesi Yıldırım’ın 'Işıklar yanıyor' paylaşımına tepki
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
Bir elinde bıçak bir elinde kitapla intihar girişimi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
Ucuz kablosuz kulaklık, büyük bir rağbet görecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Instagram'ın yıldönümü sürprizine herkes şaşıracak!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Yeni iPhone'ların fiyatları ortaya çıktı!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Bu iPhone'ların geri dönmesi artık mümkün değil!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
200 dolara telefon
200 dolara telefon
Realme Q2 Pro 5G kıskandıracak
Realme Q2 Pro 5G kıskandıracak
Samsung tasarım değişikliğine gidiyor
Samsung tasarım değişikliğine gidiyor
Uygun fiyata güncel Android telefon
Uygun fiyata güncel Android telefon
Android virüsü, son derece ilginç özelliklere sahip
Android virüsü, son derece ilginç özelliklere sahip
iPhone 11 alana AirPods ücretsiz olarak sunulacak
iPhone 11 alana AirPods ücretsiz olarak sunulacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.