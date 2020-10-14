Aktif gürültü engelleme özellikli yeni kulaklığını tanıttı

Kulaklıklarda üst seviye ses kalitesi için 12mm dinamik sürücüler yer alıyor. Uzun basma ile etkinleştirilebilen maksimum 35dB gürültü azaltma sunan bu kulaklık, kullanıcıların kulaklıkları çıkarmadan tek bir tıklama ile ortam seslerini dinlemelerini sağlayan şeffaf mod özeliğine de sahip.
Ses uyandırma ve düşük gecikme LHDC V3 protokolü sayesinde 100 ms altında gecikme sunan Xiaomi, online oyun konusunda da çok iddialı. Kulaklıkar gürültü azaltma kapatıldığında 7 saat, gürültü azaltma açıldığında ise 5 saat pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca kulaklıklar, 10 dakika şarjla 90 dakika dinleme sunan ve aynı zamanda kablosuz şarj özelliğine sahip hızlı şarjı destekliyor.
Amerika’da yaklaşık 100 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata satılacak olan bu model bakalım Türkiye pazarına kaç TL’den giriş yapacak?
Kulaklığın özellikleri
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