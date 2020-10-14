Aktif gürültü engelleme özellikli yeni kulaklığını tanıttı

Kulaklıklarda üst seviye ses kalitesi için 12mm dinamik sürücüler yer alıyor. Uzun basma ile etkinleştirilebilen maksimum 35dB gürültü azaltma sunan bu kulaklık, kullanıcıların kulaklıkları çıkarmadan tek bir tıklama ile ortam seslerini dinlemelerini sağlayan şeffaf mod özeliğine de sahip.

Ses uyandırma ve düşük gecikme LHDC V3 protokolü sayesinde 100 ms altında gecikme sunan Xiaomi, online oyun konusunda da çok iddialı. Kulaklıkar gürültü azaltma kapatıldığında 7 saat, gürültü azaltma açıldığında ise 5 saat pil ömrü vaat ediyor. Ayrıca kulaklıklar, 10 dakika şarjla 90 dakika dinleme sunan ve aynı zamanda kablosuz şarj özelliğine sahip hızlı şarjı destekliyor.

Amerika’da yaklaşık 100 dolar gibi oldukça uygun bir fiyata satılacak olan bu model bakalım Türkiye pazarına kaç TL’den giriş yapacak?

Kulaklığın özellikleri



Android ve iOS cihazlara bağlanmak için Bluetooth 5.0 (LDHC / SBC / AAC kodları)

12 mm LCP sıvı kristal kompozit diyafram

Ses ve parça değişikliği için dokunmatik kontroller

35dB’ye kadar aktif gürültü iptali, şeffaf mod, 3 mikrofon çağrı gürültü azaltma

Akıllı aşınma tespiti için kızılötesi sensör, bunları çıkardığınızda otomatik olarak duraklatır

Kulak kanalınıza uyması için S, M, L ve XL tomurcukları olan kulak içi tasarım, takmayı rahat hale getirir ve kolayca düşmez

ANC olmadan 7 saat bağımsız oynatma, ANC ile 5 saat, kılıfla 28 saate kadar kullanım

USB Type-C şarj ile hızlı şarj ve Qi kablosuz şarj desteği

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